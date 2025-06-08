彰化「卦山小屋」啟用了 小朋友的秘密基地

彰化縣彰化市八卦山自然生態園區「卦山小屋」落成了，兒童遊戲場今天下午舉行完工啟用典禮，彰化縣長王惠美說，八卦山風景區是觀光客到彰化必訪景點，因此再打造森林探索樹屋「卦山小屋」全新上場，歡迎親子同遊，順道享用在地美食及美景。

王惠美表示，八卦山風景區一直是民眾平常運動及休閒的好去處，為營造更優質的休憩空間，彰化縣政府爭取獲內政部國土署補助辦理「彰化縣八卦山自然生態園區兒童遊戲場環境設施改善計畫」，去年10月開工，耗時半年完工，總經費約364萬元，打造森林探索樹屋卦山小屋。

兒童遊戲場不僅有樹屋休憩空間，還有溜滑梯、遊戲鑽籠、攀爬平台、造型座椅及周邊環境植栽等，王惠美說，希望讓孩子們在遊戲的過程中也可學習合作、勇氣與團隊精神。