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彰化「卦山小屋」啟用了 小朋友的秘密基地

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化市八卦山自然生態園區「卦山小屋」落成了，還有溜滑梯、及攀爬平台。記者林宛諭／攝影
彰化市八卦山自然生態園區「卦山小屋」落成了，還有溜滑梯、及攀爬平台。記者林宛諭／攝影

彰化縣彰化市八卦山自然生態園區「卦山小屋」落成了，兒童遊戲場今天下午舉行完工啟用典禮，彰化縣長王惠美說，八卦山風景區是觀光客到彰化必訪景點，因此再打造森林探索樹屋「卦山小屋」全新上場，歡迎親子同遊，順道享用在地美食及美景。

王惠美表示，八卦山風景區一直是民眾平常運動及休閒的好去處，為營造更優質的休憩空間，彰化縣政府爭取獲內政部國土署補助辦理「彰化縣八卦山自然生態園區兒童遊戲場環境設施改善計畫」，去年10月開工，耗時半年完工，總經費約364萬元，打造森林探索樹屋卦山小屋。

兒童遊戲場不僅有樹屋休憩空間，還有溜滑梯、遊戲鑽籠、攀爬平台、造型座椅及周邊環境植栽等，王惠美說，希望讓孩子們在遊戲的過程中也可學習合作、勇氣與團隊精神。

王惠美表示，內政部國土署2023到2024年共補助約1億7800元，縣府配合款約4千6百萬元，縣府持續改善全縣56處公園，積極打造一鄉鎮一特色公園，而八卦山大佛綠地森呼吸計畫去年獲城鄉魅力大賞競爭型特優第一名，還有伸港嬉濱海豚公園、田尾怡心園、員林兔馬鹿公園等大型特色共融公園，假日總是湧入滿滿的人潮。還有二林星球探險樂園、埤頭樂米樂園及田中熊趣米公園，今年7月起陸續啟用。

彰化市八卦山自然生態園區「卦山小屋」落成了，兒童遊戲場今天下午舉行完工啟用典禮。記者林宛諭／攝影
彰化市八卦山自然生態園區「卦山小屋」落成了，兒童遊戲場今天下午舉行完工啟用典禮。記者林宛諭／攝影
彰化市八卦山自然生態園區「卦山小屋」落成了，讓小朋友盡情探索。記者林宛諭／攝影
彰化市八卦山自然生態園區「卦山小屋」落成了，讓小朋友盡情探索。記者林宛諭／攝影
彰化市八卦山自然生態園區「卦山小屋」落成了，兒童遊戲場今天下午舉行完工啟用典禮。記者林宛諭／攝影
彰化市八卦山自然生態園區「卦山小屋」落成了，兒童遊戲場今天下午舉行完工啟用典禮。記者林宛諭／攝影

王惠美 國土署

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