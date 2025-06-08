生人迴避！南投竹山罕見送煞引熱議 可帶2物避邪

南投竹山傳出今晚8時至9時於下橫街舉行送煞儀式，喪家已通知鄰里關閉門窗勿通行，引發討論。有人不明白海線習俗怎會跑到山城，民俗專家廖大乙說，送煞用意是盼不好的事別接二連三，迴避為宜，外出可帶橄欖或7片榕葉等避邪。

臉書地方社團「竹山人聊天室」、「竹山朋友聊天室」等有人提醒當地下橫街今天晚上8時起將有俗稱「送肉粽」的送煞儀式，也有人張貼喪家發布公告通知鄰里在今晚8時至9時請關閉門窗，並建議該時段請勿通行，相關訊息也引發討論。

由於，南投縣罕有送煞儀式，網友議論紛紛，有人質疑真假，也有人認為送煞路線公告不清楚，就怕不慎誤闖儀式路線；更有不少人不明白，「送肉粽」明明是彰化鹿港沿海地區的海線習俗，怎麼連不靠海的南投縣的山線鄉鎮也跟著辦理。

對此，當地竹山里辦公室證實確有此事，喪家也已於上周通告鄰里，儀式期間就盡量不要進入，也不用過度擔心害怕。民俗專家廖大乙則說，早年送煞多在海線地區，但近年有些變化，但主要用意仍在於安定民心，盼不好的事別接二連三。

廖大乙也提醒，送煞儀式是要斷開喪家有接續往生情形，多是以草人等送煞，仍建議一般民眾不要太鐵齒，迴避為宜；若真的有事必須外出，可隨身帶橄欖或7片榕葉等避邪，若不小心碰上或經過，別口出惡言，保持敬意，互相尊重即可。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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