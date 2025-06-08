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影／端午過1周才報到！ 南投「帝爺公」靈蛇連46年現身
南投名間天受宮主祀「帝爺公」玄天上帝，過去45年在端午前後常有大頭蛇出沒，會在供桌、神像間穿梭猶如在參拜，相當有靈性，地方稱奇。但今年端午過後遲未露面，過了1周時間，昨下午現身，也讓靈蛇造訪紀錄延續推進到46年。
天受宮落成於1979年，廟內主祀俗稱「帝爺公」的玄天上帝，其神尊形象腳踩龜蛇，在道教信仰中具深刻意義，更因該廟在每年端午前後總會有一條約2百公分長的大頭蛇在廟堂穿梭停留3至10天不等，地方嘖嘖稱奇，認為相當有靈性。
不過，今年端午節過後仍未見靈蛇現身，反倒是上周三（4日）夜裡，廟旁突然出現10多隻大型金頭蜈蚣，引發討論，不少信眾認為應該是玄天上帝的「先遣部隊」；昨（7日）下午2時許，果然盼到靈蛇露面，紀錄也繼續推進至第46年。
天受宮表示，天受宮落成啟用以來，每年端午前後總是有蛇出沒，但不一定就在端午前，「該來的時候牠會來，玄天上帝自有安排」；而昨天是北部來參拜的信眾發現靈蛇現身，還攀上寫有「神威顯赫」的元寶壽桃塔上，眾人爭相拍照留念。
由於，不少信眾都很關心靈蛇現身狀況，廟方也因此將影片分享到臉書專頁，網友也紛留言直呼「總算出現了」、「遲到沒關係，小龍有來就好了」、「上周去沒遇到」等，也有人大讚「神蹟再次降臨」、「金蛇獻壽」、「香火鼎盛」等。
縣府農業處則表示，時序進入農曆五月後，天氣漸熱，蟲蛇活動較頻繁，郊山尤為明顯，因此這時節發現有蛇，屬正常狀況；而在該廟出沒的蛇研判是大頭蛇，具輕微毒性，被咬雖不會致命，但會紅腫或疼痛，因此建議仍應保持距離勿干擾。
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