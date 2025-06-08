日月潭空品維護區7月起擴大執法 再開罰這2款車

日月潭為國內外知名景點，為維護環境，成南投縣第一處空氣品質維護區，去年起展開第一階段管制，開罰未依規檢測排煙的「大型柴油車」共1391輛次；今年7月起再擴大執法，取締未完成排煙檢測的營業用柴油小客車、柴油小貨車。

縣府指出，日月潭風景秀麗，吸引國內外遊客造訪，是南投縣指標性景點，為維護其空氣品質及旅遊環境，2023年11月1日公告成為全縣第一處空氣品質維護區，依法取締未依規定檢測排煙、檢驗排氣等車輛，採全時段管制移動汙染源。

而空維區管制「出廠滿2年以上之柴油車，未取得稽查日（含）前1年內排煙檢測合格紀錄」、「出廠滿5年以上之燃油機車，逾期未完成最近一次排氣定期檢驗合格」等車輛，若進入環潭公路（台21線60K至69K、台21甲線全線）可開罰。

環保局表示，日月潭空維區於去年元月起採階段式管制措施，第一階段先管制高汙染排放大型柴油車，告發取締未依規檢測排煙的大貨車、大客車、遊覽車等柴油車，經統計，去年有8萬4755輛進入潭區，共開罰1319輛次，不合格率1.64%。

環保局也分析日月潭空氣品質，根據空維區感測器數據，去年9至11月細懸浮微粒濃度較前年同期下降達3成，足見車輛廢氣減排見成效，今年7月1日起展開第二階段管制，擴大納入「營業小型柴油車」柴油小客車、小貨車為稽查對象。

環保局呼籲，大型柴油車到營業小型柴油車的車主應落實車輛維護保養，定期完成排煙檢測；為方便民眾，該局每個月至少1次會在日月潭中興停車場設行動檢測站，詳情公告於該局臉書專頁，也能電洽南投縣柴油車排煙檢測站049-2207839。