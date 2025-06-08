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台中陳銀輝紀念展登場 運用5感深層體驗畫中境界

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「陳銀輝藝術紀念展」昨起在豐藝館登場，豐謙建設總經理劉瑞麟現場演奏。記者趙容萱／攝影
「陳銀輝藝術紀念展」昨起在豐藝館登場，豐謙建設總經理劉瑞麟現場演奏。記者趙容萱／攝影

台中豐藝館昨起舉辦「陳銀輝藝術紀念展」，展出台灣戰後重要藝術家陳銀輝經典創作，並首度以五感沉浸式設計，打造一座能「聽見、嗅聞、觸摸與品味」的藝術時光長廊，引領觀眾穿越時空，深入藝術家的創作世界。

昨天下午的茶會現場，豐邑邀請陳銀輝愛徒、知名藝術家蘇憲法分享與恩師之間的情誼與藝術精神的延續。豐謙建設總經理劉瑞麟攜手音樂家李承宗以手風琴等現場即興演奏，帶領觀眾沉浸藝術的詩意世界。

這次的展覽，透過視覺、聽覺、嗅覺、味覺與觸覺五感交織，讓觀眾進入藝術的深層體驗。展場中，首度公開播放經多次訪談陳銀輝夫人楊淑貞所剪輯的紀錄片，楊淑貞娓娓道出陳銀輝對色彩的執著、對人生的凝視，及創作背後蘊含的情感與時代氛圍。

現場也展出多幅豐藝館珍藏的重要畫作，包括2021年與國立台灣美術館合作展出的主視覺畫作「夏特古韻」，該作象徵著藝術成就的高度與情感的深度，如今已由豐藝館永久典藏。

豐邑集團總經理邱崇喆表示，豐邑集團長期投入藝術策展，致力透過「豐藝館」建立專業策展平台，不僅舉辦展覽，更長期累積每次策展的文化內容，深耕住戶與城市文化之發展注入深厚的人文底蘊。豐邑集團期許推動「藝術生活化、生活藝術化」的理念，讓藝術成為有溫度、有情感的日常。

豐邑集團旗下的浩恩文化藝術基金會執行長劉純芳表示，陳銀輝一生投入藝術創作與教學，是台灣師範體系中深具影響力的藝術教育推手，慨捐退休金400萬元設立「陳銀輝教授油畫創作獎學金」，鼓勵年輕創作者持續耕耘，與浩恩基金會長期推動藝術文化的宗旨相契，體現教育是知識傳遞、文化薪火延續。

「陳銀輝藝術紀念展」昨起在豐藝館登場，豐邑集團總經理邱崇喆（左）、陳銀輝之妻楊淑貞（中）等人到場。記者趙容萱／攝影
「陳銀輝藝術紀念展」昨起在豐藝館登場，豐邑集團總經理邱崇喆（左）、陳銀輝之妻楊淑貞（中）等人到場。記者趙容萱／攝影

豐邑 藝術家

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