黃冠瑋下午5時睡凌晨3時起床準時發車 熱心助人獲讚暖心駕駛

台中市161路公車駕駛黃冠瑋每天下午5時上床睡覺，凌晨3時別人仍在睡夢中，他準備出門開公車，12年來犧牲休閒時間，只為準時發出上午5時5分第一班公車，也因明星臉外型，笑起來像「標哥」，親和力十足，是乘客按讚的暖心駕駛。

和欣客運駕駛黃冠瑋表示，為讓自己精神飽滿、安全駕駛，生理時鐘訓練得如軍人一般精準，過著有如「逆時差」的生活，「剛開始不習慣，朋友約吃晚餐無法赴約，連我媽都問怎麼這麼早就睡覺、不吃晚餐會不會餓」。休假除了游泳運動，也是駕駛界的歌王，工作時保持耐心與抗壓性，開公車與來來往往的乘客相伴就是有緣，在工作中服務別人，當成人生最好的福報。

161路公車從中科到高鐵台中站近18公里，行經台中國家歌劇院、台灣大道、台中榮總等站點，乘客以學生、通勤族與就診民眾較多，也有國外觀光客搭乘，常詢問景點與地方美食，有時還客串「台中導覽員」，講多了英、日文比以前好。

很多乘客肯定黃冠瑋樂於助人。黃冠瑋說，個性喜歡幫助別人，行經醫院站點時，若見長者提重物，會主動幫提上車、安頓座位，也曾遇乘客交通卡餘額不足，他自掏腰包代投，乘客隔幾天來還錢，「我說不用啦，如果真的想還，就捐給超商零錢捐款箱，還能幫助更多人，一舉兩得。」

黃冠瑋說，遇身障者搭車，會先向車上乘客廣播說明，下車啟動升降機協助身障乘客與輪椅順利進公車，完成輪椅煞車、固定安全扣後重新開車，發現有乘客首次搭161路線，坐得緊張、眼神張望，主動沿路播報站名，讓乘客知道自己被照顧到了安心下車。

和欣客運台中區主任吳志華說，公司對駕駛教育訓練，要求安全、準時，遲到不只駕駛的事，影響的是全車乘客，使命感是公車駕駛的天職，更是守護民眾每日通勤通學的光榮任務。