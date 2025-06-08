彰化員林國宅6月9日晚間送肉粽 民眾可避開

彰化縣員林市員林國宅傳出6月9日晚間將舉行「送肉粽」科儀，當地里長證實確有此事，也提醒民眾明晚10點到至11點30分國宅住戶勿出入地下B1及B2停車場，附近居民也可避開周邊員東路、育英路等路段，以平常心看待即可。

明天傳出的「送肉粽」也引發民眾議論，因早期送肉粽儀式僅是彰化鹿港沿海一帶的民俗，對於上吊的往生者要舉行送煞儀式到海邊，送肉粽時，一般民眾都需避開，避免沖煞，但近年來「送肉粽」儀式傳開，竟連員林國宅這樣人口密集區也送肉粽，讓不少民眾很不安。

員林國宅9日晚間送肉粽儀式從10點起到晚間11 點半，也已貼出公告要民眾該時段勿出入地下B1及B2停車場，送肉粽儀式將從國宅員東路沿育英路、萬年路往台76線送到鹿港海邊，請民眾避開路線。