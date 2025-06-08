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百年打鐵鋪傳承 新生代開拓網購

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
仁成鐵店第三代傳人黃健育（中）和長子黃士瑋（右）、次子黃子庭，父子連心要發揚百年打鐵鋪。記者簡慧珍／攝影
仁成鐵店第三代傳人黃健育（中）和長子黃士瑋（右）、次子黃子庭，父子連心要發揚百年打鐵鋪。記者簡慧珍／攝影

彰化縣百年打鐵鋪第三代傳人黃健育察覺傳統技藝行業逐漸式微，30年多前導入現代化經營模式，擴大同業結盟、開發獨創商品取得專利，打鐵鋪蛻變為有限公司，第四代傳人黃士瑋兄弟進一步開拓網路行銷，百年老店年輕化，營運有聲有色。

黃健育的祖父黃柳，清末民初在員林開設打鐵鋪，到父親黃文振接班都是以傳統方式營業。黃健育家有5兄弟姊妹，排行第二的他自幼耳濡目染，把傳承打鐵當志業，卻覺得傳統技藝沒跟上台灣經濟起飛的腳步。

黃健育退伍後，到外縣市五金產業學習，1996年回彰化縣埔心鄉開新店為生產主力，並申設聚利五金有限公司，位在員林市的打鐵鋪老店則保留百年模樣。

「傳統產業必須用新觀念經營，開發獨特產品、做好銷售服務。」黃健育說，打鐵鋪融合台灣五金產業積極開發的特性，他也開發多款農具、日用小五金，取得7項專利，為擴大行銷，他申請8個公司商標，透過盤商、貿易商行銷，他堅信好品質是客戶高忠誠的保證，所以自己設計、委外製作的產品回打鐵鋪也要逐一精修。

黃健育的長子黃士瑋從資管系畢業後先到業界工作，約6年前帶著實務經驗回自家公司，和弟弟黃子庭合做網路行銷，PO照片、影片介紹百年打鐵鋪的故事，吸引眾多網友點閱。目前聚利五金網路銷售占總額3成，另7成仍以親自登門選購的鋤頭等農具為主。

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