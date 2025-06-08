彰化縣府擁地在台中 議員籲盧秀燕合作

台中市議員指稱彰化縣府13年來，標售台中海線超過20公頃縣有地、進帳逾百億，中市卻無法參與，呼籲相關土地開發利用，市府與彰化縣府合作。市長盧秀燕回應，有需要會與彰化縣府合作，清水國民運動中心向彰化縣價購土地就是最好的例子。

彰化縣政府表示，彰化縣政府位於台中市海線梧棲、清水區縣有地，配合臺中港特定區市鎮中心完成市地重劃，過去是採出售方式處分，縣長王惠美2019年上任以來，感於出售為一次性收入，為永續財政，將大面積縣有土地改採招標設定地上權方式，小面積、不方整或公私交雜等不利開發、不利地方發展土地才出售，至今才出售3.31億元，

彰化與台中昔日都屬台中州，後來縣市分立，在分財產後，彰化縣在台中市及台中縣都有土地，面積約百公頃，後來，經重劃、標售等因素，逐年減少，目前仍保有約40公頃；此外，知名的東勢林場也是彰化縣農會所有。

民進黨籍議員楊典忠在市議會質詢指出，依照行政院的公有土地處理經營原則，公有地應該盡量保存，以不出售為原則，然而彰化縣府10多年來持續賣地，主要賣給建商，且此前彰化縣又擬標售約9000坪土地，對台中恐怕不是好事。

楊典忠說，大量土地位於台中轄區，卻由彰化縣府處分，治理邏輯混亂，且彰化縣議會對台中土地做出的決策，台中市府與市議會完全無法參與，土地的使用開發沒有和在地政府協調，導致公共設施供應落差、交通系統無法銜接、土地利用沒有整體規畫等問題，建議市府應與彰化縣府合作。

市長盧秀燕回應，和彰化縣府有合作經驗，比如正在興建的清水國民暨兒童運動中心，當時有塊地就屬彰化縣府，她拜託彰化縣府將該地賣給台中，獲得答應，才讓清水國兒運的土地完整。

彰化縣政府表示，縣府將台中海線地區大面積縣有土地，改採招標設定地上權方式辦理，保留縣府所有權之餘，也可提供民間投資利用，像清水區的2.4公頃縣有地，目前即租給統聯及台中客運供做轉運站。

據了解，彰化縣在台中市仍約有40公頃縣有地，依公告現值不到10億元，但市價可能百億元。縣府財政處官員指出，地方政府出售土地，只要面積超過500坪，就算議會審議通過，送行政院仍會打回票，未來土地開發使用，彰化縣會持續與台中市合作，因此台中市議員毋須擔心。