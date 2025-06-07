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彰化縣陶藝學會歡慶成立20年 第一檔展覽從二林鎮出發

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣陶藝學會在二林鎮立圖書館舉辦會員聯展，學會理事長許宗煥乘坐輪椅向來賓解說陶藝。記者簡慧珍／攝影
彰化縣陶藝學會在二林鎮立圖書館舉辦會員聯展，學會理事長許宗煥乘坐輪椅向來賓解說陶藝。記者簡慧珍／攝影

彰化縣陶藝學會在創會20年前夕，受邀到彰化縣二林鎮立圖書館舉辦會員聯展，今開幕茶會藝文界人士冠蓋雲集。陶藝學會理事長許宗煥說，這是南彰化第一場展覽，期待民眾近距離欣賞，感受藝術藏在生活裡，生活處處有藝術。

二林鎮公所請彰化縣陶藝學會舉辦「彰陶心象．二十風華」會員聯展，展出32名會員、64件陶藝作品，創作形式從拉胚、手捏、釉色變化、柴燒到各式創意造型，現學員豐富多元的創作能量及細膩溫潤的陶藝美學。

今由大提琴演奏揭開序幕，並圖書館藝文走廊有古箏彈奏並設茶席款待，民眾一邊聆聽音樂一邊喝茶，一面觀賞眾多陶藝作品。鎮長蔡詩傑表示，許宗煥定居大城鄉，是彰化西南角目前唯一榮獲工藝之家的藝術家，他克服行動不方便，熱情地到多所國中小學教授陶藝課程，從選材到完成製作，教學生領略藝術美學，期待這樣的美學教育能推廣到更多學校。

許宗煥說，陶藝和工藝必須注入思維和創意，加上不斷累積的燒製經驗，在開窯前沒人知道作品成功與否，所以參加展覽的每一件作品都得到上天眷顧，也可見舉辦這場展覽相當不容易，學會謝謝二林鎮公所提供良好場地，讓作品與展覽環境相得益彰。

「彰陶心象．二十風華」會員聯展展期至本月28日，彰化縣陶藝學會資深陶藝老師本月15日上午9點30分到11點30分，在二林縣立圖書館指導「親子玩陶」，學會感謝二林扶輪社長陳啟峰贊助，大城鄉救國團會長陳文龍帶領志工支援當天活動。

陶藝 圖書館

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