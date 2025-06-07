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戰後第一代畫家陳銀輝紀念展中市登場 展29件畫作

中央社／ 台中7日電

台灣戰後第一代抒情抽象畫家陳銀輝藝術紀念展，今天起在台中市豐藝館展出，展場以五感沉浸式設計打造藝術時光長廊，共展出29件作品，引領觀眾走入畫家生命與創作軌跡。

陳銀輝在1931年出生於嘉義縣鹿草鄉，1950年畢業於省立嘉義高中，1954年畢業於台灣省立師範學院藝術科（國立台灣師範大學美術學系），1957年起任教於母校，1995年退休並遷居台中。2024年1月8日辭世，享壽93歲。

長期投入藝術策展的豐邑集團下午在豐藝館舉辦「陳銀輝藝術紀念展」開幕茶會，現場除展出陳銀輝的29件作品，也同時展出陳銀輝的夫人楊淑貞的作品4件，還有陳銀輝弟子蘇憲法的作品2件。

今天的開幕茶會除邀請蘇憲法到場分享與恩師之間的情誼與藝術精神的延續，豐謙建設總經理劉瑞麟也攜手音樂家李承宗，以手風琴即興演奏，在樂音與畫作交織下，帶領觀眾一同回顧陳銀輝從1957年到2015年的創作歷程。

陳銀輝一生投入藝術創作與教學，是台灣師範體系中深具影響力的藝術教育推手，還捐出退休金新台幣400萬元設立「陳銀輝教授油畫創作獎學金」，鼓勵年輕創作者持續耕耘。

策展單位表示，這次展覽以「時光映記．五感體驗」為主軸，透過視覺、聽覺與觸覺等感官設計，打造沉浸式「時光長廊」展區，讓觀眾感受藝術氛圍與創作脈絡。展覽同步結合豐藝館團隊深度專訪內容，揭示藝術家鮮為人知的創作歷程與人生故事，增添展覽的敘事性與情感共鳴。

觀眾 畫家 嘉義

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