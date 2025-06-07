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數億元整治彰化東螺溪漏了「綠癌」 溪畔連綿不絕在地社團心驚

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣東螺溪淨溪和移除小花蔓澤蘭，參加民眾和志工用小花蔓澤蘭、左手香打汁，加入酒精製作防蚊液。記者簡慧珍／攝影
彰化縣東螺溪淨溪和移除小花蔓澤蘭，參加民眾和志工用小花蔓澤蘭、左手香打汁，加入酒精製作防蚊液。記者簡慧珍／攝影

每年6月5日是世界環境日，彰化縣東螺溪今有淨溪活動，主辦單位湖埔社區大學帶領220名參加人員移除420公斤小花蔓澤蘭，部分在現場打汁加入左手香、酒精製成防蚊液，參加人員為環境盡心力又帶回自製伴手禮，都高興收穫滿滿。

湖埔社區大學一連13年在世界環境日前後，舉辦東螺溪淨溪活動，今年和東螺溪獅子會、溪湖鎮河東社區、二林鎮華崙社區、雷神廟、湖埔社大氣功班、環保志工、中部縣市民眾約220人聯手淨溪，溪湖鎮公所資源回收車到場，在淨溪後清運21公斤一般廢棄物，10公斤可回收資源及420公斤小花蔓澤蘭。

湖埔社區大學研發小花蔓澤蘭防蚊液，當場解說，參加民眾用果汁機打碎小花蔓澤蘭、左手香，過濾汁液後按比例加入藥用酒精倒進塑膠瓶搖晃均勻，就是無毒環保防蚊液，可在家裡噴灑，也可噴在皮膚表面。

林姓研究生表示，以前聽說東螺溪髒亂發臭，後來知道湖埔社大淨溪活動，今是他第一次參加，真正認識這條古稱舊濁水溪的彰化母親河，也親身體驗環境志工長年維護下的東螺溪水質大幅改善，他收穫很多，感覺不虛此行。

第四河川分署長李友平、彰化縣環保局、湖埔社大校長縣議員陳玉姬等人出席活動，李友平肯定東螺溪的淨溪成果。湖埔社大執行長林淑玲感謝縣政府爭取數億元經費整治東螺溪，美中不足的是忘記順帶清除「綠癌」小花蔓澤蘭，13年小花蔓澤蘭覆蓋不到100公尺，現在放眼望去溪邊樹木都被纏上，環保志工清不勝清，希望縣政府能納入整治工程項目，大力移除小花蔓澤蘭。

世界環境日彰化縣東螺溪淨溪和移除小花蔓澤蘭的成果。記者簡慧珍／攝影
世界環境日彰化縣東螺溪淨溪和移除小花蔓澤蘭的成果。記者簡慧珍／攝影

防蚊 小花蔓澤蘭

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