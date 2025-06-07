頂樓號稱「鹿港101」可俯瞰景色 長源醫院影像館開幕

走過百年歲月，彰化鹿港老宅「長源醫院─鹿港歷史影像館」，今天上午開幕，讓光與人再次走進，為百年建築注入新生命。縣長王惠美說，館裡除了有許讀醫生珍貴的醫療紀錄外，還有鹿港早期生活實況照片，歡迎民眾到訪，深度瞭解鹿港歷史文化。

「長源醫院—鹿港歷史影像館」歷經5年修繕，2年醞釀，今天由縣長王惠美、長源醫院榮譽館長許正園、雄本老屋團隊總經理黃柏堯等人共同剪綵，見證走過百年的長源醫院重獲新生。

王惠美表示，許正園醫師一家三代，祖父與他從醫，1925年，他的祖父許讀醫師學成歸來，在鹿港老宅開設了「長源醫院」，他的父親是已故攝影大師許蒼澤，在鹿港超過半世紀的記錄攝影，為台灣留下許多庶民圖像的重要作品。

王惠美說，「長源醫院」至今)年走過100年的歲月，特別感謝許正園醫師與雄本老屋團隊，以許家三代的故事為軸心，持續透過研究、訪談、文物蒐集以及影像資料的彙整，讓珍貴的鹿港老建築轉化為地方的百年文化基地，讓更多人認識鹿港這塊文化資源豐沛的寶地。

長源醫院榮譽館長許正園醫師表示，「長源醫院—鹿港歷史影像館」不僅展示父親一生拍攝了25萬張的照片，也看到祖父許讀醫師當時走過的歲月，讓大家可以在這棟建築裡感受的到百年來的生活痕跡，包括醫學、人文、攝影、音樂，還有各種藝術文化產生的氣息，每次來看的感受都會不盡相同心得與感想。

雄本協理蕭定雄表示，「長源醫院」修繕工程，修復團隊以嚴謹的博物館標準，小心保存老屋內的所有物件，並與許讀醫師的後代共同篩選其最具代表性的物品，讓大家在100年之後，還能有幸重新參觀這座充滿歷史的「長源醫院」。