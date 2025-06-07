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頂樓號稱「鹿港101」可俯瞰景色 長源醫院影像館開幕

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
走過百年歲月，彰化鹿港老宅「長源醫院─鹿港歷史影像館」，今天上午開幕，頂樓平台號稱是「鹿港101」可俯瞰景色。圖／縣府提供
走過百年歲月，彰化鹿港老宅「長源醫院─鹿港歷史影像館」，今天上午開幕，頂樓平台號稱是「鹿港101」可俯瞰景色。圖／縣府提供

走過百年歲月，彰化鹿港老宅「長源醫院─鹿港歷史影像館」，今天上午開幕，讓光與人再次走進，為百年建築注入新生命。縣長王惠美說，館裡除了有許讀醫生珍貴的醫療紀錄外，還有鹿港早期生活實況照片，歡迎民眾到訪，深度瞭解鹿港歷史文化。

「長源醫院—鹿港歷史影像館」歷經5年修繕，2年醞釀，今天由縣長王惠美、長源醫院榮譽館長許正園、雄本老屋團隊總經理黃柏堯等人共同剪綵，見證走過百年的長源醫院重獲新生。

王惠美表示，許正園醫師一家三代，祖父與他從醫，1925年，他的祖父許讀醫師學成歸來，在鹿港老宅開設了「長源醫院」，他的父親是已故攝影大師許蒼澤，在鹿港超過半世紀的記錄攝影，為台灣留下許多庶民圖像的重要作品。

王惠美說，「長源醫院」至今)年走過100年的歲月，特別感謝許正園醫師與雄本老屋團隊，以許家三代的故事為軸心，持續透過研究、訪談、文物蒐集以及影像資料的彙整，讓珍貴的鹿港老建築轉化為地方的百年文化基地，讓更多人認識鹿港這塊文化資源豐沛的寶地。

長源醫院榮譽館長許正園醫師表示，「長源醫院—鹿港歷史影像館」不僅展示父親一生拍攝了25萬張的照片，也看到祖父許讀醫師當時走過的歲月，讓大家可以在這棟建築裡感受的到百年來的生活痕跡，包括醫學、人文、攝影、音樂，還有各種藝術文化產生的氣息，每次來看的感受都會不盡相同心得與感想。

雄本協理蕭定雄表示，「長源醫院」修繕工程，修復團隊以嚴謹的博物館標準，小心保存老屋內的所有物件，並與許讀醫師的後代共同篩選其最具代表性的物品，讓大家在100年之後，還能有幸重新參觀這座充滿歷史的「長源醫院」。

彰化縣文化局表示，「長源醫院—鹿港歷史影像館」館內規劃以文化策展為軸，空間體驗為徑，1樓有小本愛玉及常設展覽，2樓有特展、光雕互動、老屋洽談區，3樓有和洋茶席，另可以踏上4樓頂樓平台，俯瞰號稱「鹿港101」的景色。開館時間為上午10時到下午5時30分（週一休館，遇國定假日則照常開館）。

走過百年歲月，彰化鹿港老宅「長源醫院─鹿港歷史影像館」，今天上午開幕，彰化縣長王惠美（右3）由長源醫院榮譽館長許正園醫師（左1）一起體驗間設施。記者劉明岩／攝影
走過百年歲月，彰化鹿港老宅「長源醫院─鹿港歷史影像館」，今天上午開幕，彰化縣長王惠美（右3）由長源醫院榮譽館長許正園醫師（左1）一起體驗間設施。記者劉明岩／攝影
走過百年歲月，彰化鹿港老宅「長源醫院─鹿港歷史影像館」，今天上午開幕，彰化縣長王惠美（右3）由長源醫院榮譽館長許正園醫師（左2）一起體驗間設施。記者劉明岩／攝影
走過百年歲月，彰化鹿港老宅「長源醫院─鹿港歷史影像館」，今天上午開幕，彰化縣長王惠美（右3）由長源醫院榮譽館長許正園醫師（左2）一起體驗間設施。記者劉明岩／攝影
走過百年歲月，彰化鹿港老宅「長源醫院─鹿港歷史影像館」，今天上午由彰化縣長王惠美（右3）、長源醫院榮譽館長許正園醫師（左4）共同主持開幕。記者劉明岩／攝影
走過百年歲月，彰化鹿港老宅「長源醫院─鹿港歷史影像館」，今天上午由彰化縣長王惠美（右3）、長源醫院榮譽館長許正園醫師（左4）共同主持開幕。記者劉明岩／攝影

鹿港 醫師 老屋

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