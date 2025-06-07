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南投意麵嘉年華讓人食指大動 2千碗麵1小時一掃而空

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華現場煮意麵，招待遊客品嘗南投代表美食。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華現場煮意麵，招待遊客品嘗南投代表美食。圖／南投縣政府提供

「2025南投意麵觀光嘉年華」今天在南投縣農工商會展中心登場，2000碗免費意麵短短一小時內全數被民眾搶光，展現南投意麵超高人氣，還有壓軸抽黃金，全場氣氛熱烈。

意麵嘉年華由南投市公所主辦，南投縣長許淑華、南投市長張嘉哲均動手煮意麵，讓排隊民眾食指大動。張嘉哲說，觀光嘉年華不僅推廣南投意麵文化，更整合地方產業、親子教育與永續環保，是屬於南投的城市嘉年華。

活動最大亮點之一，是由南開科技大學餐飲管理系學生聯手在地名店「橋頭肉圓」、「明天來吃不用錢」、「老地方早午餐」等，現場烹調的乾意麵與涼麵，提供民眾免費品嘗。為鼓勵民眾實踐環保，特設「自備餐具快速通道」，自備餐具的民眾可優先取麵，還加碼摸彩券，兼顧永續與樂趣。

除了意麵好吃，「意麵童玩坊DIY彩繪體驗」，也讓大小朋友可彩繪專屬意麵禮盒，裝入乾意麵與個人貼紙帶回，將地方美食化為家庭回憶。

現場也齊聚30家南投在地品牌，涵蓋飲品、甜點、農特產與文創手作。推出滿百元即可兌換摸彩券的優惠，吸引民眾踴躍消費。最終抽出50吋電視、平板電腦、純金金片與多項家電，市公所推動永續實踐，除自備餐具外，現場回收廢棄手機60台、電池逾5000顆與書籍逾1000本，免費發送原生苗木，邀請民眾為環境永續盡一分力。

張嘉哲強調，「南投意麵是我們記憶中的味道，也是城市驕傲。」未來市公所將持續打造具文化、永續與親子價值的活動，讓市民在自己的城市中，吃得開心、玩得盡興，也感受到家鄉的溫度與幸福。

南投意麵嘉年華，好吃的意麵讓大人小孩人手一碗，大快朵頤。圖／南投市公所提供
南投意麵嘉年華，好吃的意麵讓大人小孩人手一碗，大快朵頤。圖／南投市公所提供
南投意麵嘉年華邀請南投意麵名家當場烹煮，讓遊客品嘗意麵好滋味。圖／南投市公所提供
南投意麵嘉年華邀請南投意麵名家當場烹煮，讓遊客品嘗意麵好滋味。圖／南投市公所提供
南投意麵嘉年華，提供2千碗意麵供免費品嘗，吸引大批遊客排隊等候。圖／南投市公所提供
南投意麵嘉年華，提供2千碗意麵供免費品嘗，吸引大批遊客排隊等候。圖／南投市公所提供
南投意麵嘉年華邀請南投意麵名家當場烹煮，讓遊客品嘗意麵好滋味。圖／南投縣政府提供
南投意麵嘉年華邀請南投意麵名家當場烹煮，讓遊客品嘗意麵好滋味。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華（右三）現場煮意麵，招待遊客品嘗南投代表美食。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華（右三）現場煮意麵，招待遊客品嘗南投代表美食。圖／南投縣政府提供

許淑華 南投

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