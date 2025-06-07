后里圳寮路管線施工釀道路塌陷 中市府勒令停工並開罰

台中市后里區圳寮路近日發生道路塌陷事件，台中市建設局接獲通報後立即派員前往勘查，初步研判是因施工擾動及自來水管破裂滲漏，導致地下土層掏空而引發塌陷；市府除第一時間實施交通維持管制確保通行安全，更要求自來水公司與中區水資源局盡速檢討發生原因，並提出改善對策，加快完成塌陷路段修復作業。

后里區圳寮路上月16日路面出現一個大天坑，附近仁里社區居民直呼太離譜，籲台中市府盡快查明路基被掏空原因，當天工程隊已出動將道路灌漿填補，中市建設局近日現勘後確認，塌陷路段位於經濟部水利署中區水資源局辦理的「大安大甲溪聯通管工程第二標潛盾工程」施工範圍內，已責成工程單位全面停工，並立即辦理修復，後續須提出改善計畫。

建設局長陳大田表示，經開挖確認塌陷區段確有自來水漏水情形，市府已要求自來水公司儘速完成修復作業，並責成工程主辦單位重鋪路面。後續將加強工區巡查與查核機制，嚴格把關施工品質，同時提升施工現場管理效率，從源頭預防問題發生，確保市民用路安全與施工秩序。