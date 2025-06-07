快訊

防止性侵犯再犯！公民提案增「化學或物理去勢」 破5000附議門檻

范瑋琪「歌手2025」遭淘汰後 IG洩心聲：人生不需每天閃閃發光

影／婦墜80米深崖撐10天...家屬喊「老天有眼」專家稱奇蹟：雨水救命

聽新聞
0:00 / 0:00

后里圳寮路管線施工釀道路塌陷 中市府勒令停工並開罰

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
后里圳寮路管線施工釀道路塌陷，中市府現勘後勒令停工並開罰，現場實施交通維持管制確保通行安全。圖／中市建設局提供
后里圳寮路管線施工釀道路塌陷，中市府現勘後勒令停工並開罰，現場實施交通維持管制確保通行安全。圖／中市建設局提供

台中市后里區圳寮路近日發生道路塌陷事件，台中市建設局接獲通報後立即派員前往勘查，初步研判是因施工擾動及自來水管破裂滲漏，導致地下土層掏空而引發塌陷；市府除第一時間實施交通維持管制確保通行安全，更要求自來水公司與中區水資源局盡速檢討發生原因，並提出改善對策，加快完成塌陷路段修復作業。

后里區圳寮路上月16日路面出現一個大天坑，附近仁里社區居民直呼太離譜，籲台中市府盡快查明路基被掏空原因，當天工程隊已出動將道路灌漿填補，中市建設局近日現勘後確認，塌陷路段位於經濟部水利署中區水資源局辦理的「大安大甲溪聯通管工程第二標潛盾工程」施工範圍內，已責成工程單位全面停工，並立即辦理修復，後續須提出改善計畫。

建設局長陳大田表示，經開挖確認塌陷區段確有自來水漏水情形，市府已要求自來水公司儘速完成修復作業，並責成工程主辦單位重鋪路面。後續將加強工區巡查與查核機制，嚴格把關施工品質，同時提升施工現場管理效率，從源頭預防問題發生，確保市民用路安全與施工秩序。

建設局並指出，針對此次塌陷事件的違規情形，將依法加重裁罰，嚴正要求施工單位負起責任，並強化施工前風險評估與預警通報機制，同時進行包括地基檢測、施工調整及通報流程強化等，落實工程品質控管，經市府審查通過後方可復工，民眾如發現道路有異常情形，可隨時撥打1999市民專線通報，市府將第一時間派員查處，確保市民生命財產安全。

后里圳寮路管線施工釀道路塌陷，中市府現勘後勒令停工並開罰，現場實施交通維持管制確保通行安全。圖／中市建設局提供
后里圳寮路管線施工釀道路塌陷，中市府現勘後勒令停工並開罰，現場實施交通維持管制確保通行安全。圖／中市建設局提供

機制 台中市

延伸閱讀

綠營控慈雲空橋工程釀鄰損 竹市府：不影響結構安全

竹市空橋工程釀鄰損 市府：不影響結構安全將修復

陸山西太山景區博物館崩塌 多棟建築秒變平地

新北汐止伯爵街14巷塌陷 先打鋼軌椿穩固地基

相關新聞

后里圳寮路管線施工釀道路塌陷 中市府勒令停工並開罰

台中市后里區圳寮路近日發生道路塌陷事件，台中市建設局接獲通報後立即派員前往勘查，初步研判是因施工擾動及自來水管破裂滲漏，...

台中行人死亡數第1 民代促檢討

交通部公布今年首季道安數字，台中1到3月事故後30日內行人死亡人數17人，居全國第一，其中12人為高齡者。議員批評應通盤...

地方采風／垃圾場蛻變綠廊 后里花田吸睛

后里環保公園原是豐原等地聯合垃圾場，封場多年後搖身一變為「后里花田綠廊」。目前正值金針花與向日葵盛開期，橘紅與金黃交織成...

市場攤販商家占道 彰市整頓減少民怨

彰化市三民市場周邊道路長期遭攤販與商家違規占用，引發民怨。彰化警分局昨天聯合清潔隊強力執法，針對中民街等熱區展開清道行動...

廣角鏡／暖心司機等待夜歸學生

「從來沒遇過像您一樣的司機，願意等乘客。」彰化縣芳苑國中歐姓畢業生，寫感謝卡給員林客運司機楊文對。歐說，國三每天晚自習下...

彰化舉辦台灣設計展招募1500名志工 今年7/31前報名

「2025台灣設計展」今年10月10日在彰化縣登場，彰化縣政府為迎接來自各地參觀民眾，縣長王惠美今天號召全台對設計、文化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。