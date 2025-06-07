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廣角鏡／暖心司機等待夜歸學生

聯合報／ 記者簡慧珍
圖／芳苑國中提供
圖／芳苑國中提供

「從來沒遇過像您一樣的司機，願意等乘客。」彰化縣芳苑國中歐姓畢業生（左） ，寫感謝卡給員林客運司機楊文對（中）。歐說，國三每天晚自習下課就有公車搭，原以為沒什麼，直到4月某天請病假，隔天聽說公車司機在站牌等了很久卻等不到人，他才知道有公車搭是司機刻意多等幾分鐘的善意。

楊文對說，偏鄉學子交通不便，多等一下實在微不足道。芳苑國中校長黃天助說，在地的晚班公車班次少，搭乘的人也少，楊文對2個孩子也搭公車到外地求學，他是用爸爸的心情，等待夜歸學生搭車。

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