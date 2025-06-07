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市場攤販商家占道 彰市整頓減少民怨

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化警分局會同市公所清潔隊，針對彰化市三民市場周邊道路展開清道行動，整頓攤販及商家占用道路營業等交通亂象。記者劉明岩／攝影
彰化警分局會同市公所清潔隊，針對彰化市三民市場周邊道路展開清道行動，整頓攤販及商家占用道路營業等交通亂象。記者劉明岩／攝影

彰化市三民市場周邊道路長期遭攤販與商家違規占用，引發民怨。彰化警分局昨天聯合清潔隊強力執法，針對中民街等熱區展開清道行動，違規攤商遭告發7件、障礙物也遭清除，道路終於回歸順暢。

彰化市中民街、三民路及中正路等三民市場周邊，長年攤販占道、亂象叢生，不僅人車爭道，連身心障礙者停車位也被攤商侵占，民眾怨聲載道。彰化警分局昨天出動大批警力，會同市公所清潔隊展開清道行動，針對道路違規攤位依法開罰，並移除各式障礙物。

警方表示，行動前已連續三天逐一勸導說明，提醒業者不得占用道路設攤，仍有不少攤販不理會警告。昨天警方與清潔隊強力取締，中民街整頓共取締7件違規，均是攤位占用道路營業，分別處以1200元到2400元罰鍰，並依規定沒入違規設施。

中民街一水果攤販占用身心障礙停車位經查獲後仍拒收罰單，警方將依法送達並裁罰。五組組長汪振豪表示，這次執法是為保障用路人通行權，未來將不定期執行清道行動，避免亂象復發。

雖然有業者抱怨「只是混口飯吃」，但也表示未來會配合退後設攤，避免影響交通。家住彰南路的王姓市民則肯定「買菜終於不用鑽車陣了，希望能持續維持下去！」

彰化警分局長林英煌指出，此次行動重點為市場周邊違規，對市場內部則以柔性勸導為原則，兼顧市容整潔與民生需求。他也呼籲業者與民眾共同維護交通秩序，讓市場成為安全便利的購物空間。

攤商

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