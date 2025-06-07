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地方采風／垃圾場蛻變綠廊 后里花田吸睛
后里環保公園原是豐原等地聯合垃圾場，封場多年後搖身一變為「后里花田綠廊」。目前正值金針花與向日葵盛開期，橘紅與金黃交織成壯麗花海，成為遊客拍照打卡熱點，假日更吸引遊客搭遊覽車造訪。
位於台中市后里區堤防路旁的后里環保公園，民國87年封場後由台中市府整建，將原本的掩埋場綠化再利用。園區占地約8公頃，其中5公頃設為環保苗圃，再以「花田拼布」構想，劃分出2公頃的花海區與3公頃的大草原區，並設有蓮花池與水生植物區，成為兼具生態與觀光功能的都市綠地。
目前園內栽種金針花約320平方公尺，向日葵則達1.2公頃，正值5至6月花期盛開之際，層層花浪吸引大量攝影愛好者與親子家庭前來拍照、賞花。花海區旁設有裝置藝術供遊客取景，草原區則成為野餐與放風箏的熱門場地。
每逢假日，更有風箏同好會在現場施放各式大型風箏，從動物造型到卡通人物，吸引孩童目光。
現場亦提供風箏施放教學與安全宣導，讓大小朋友都能安心體驗。
台中市府表示，園區花卉依季節更換栽種，未來也會持續優化設施、推動環境教育，讓這座從垃圾場蛻變而來的綠地，成為永續發展的示範基地。
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