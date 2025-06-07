台中行人死亡數第1 民代促檢討

交通部公布今年首季道安數字，台中1到3月事故後30日內行人死亡人數17人，居全國第一，其中12人為高齡者。議員批評應通盤檢討。台中市長盧秀燕表示，整體事故死亡數字已下降到六都第三，行人死亡部分會繼續努力，加強向長者宣導，發放超過5000條發光臂帶。

國民黨議員楊啟邦昨質詢，交通部昨公布今年首季道安數字，台中再被譏為「行人地獄」，希望市府加強道安宣導，盡早擺脫罵名。

交通局長葉昭甫回應，17例行人死亡中，有12例是65歲以上長者，與去年的趨勢相同，事故多發生於清晨或夜間，市府今年與區公所、婦女會合作，加強對長者宣導，已舉辦1442場宣導，觸及近10萬人次；把深夜時段的閃光號誌改回三色燈，今年已改回800多處。

民進黨議員蔡耀頡說，對行人死亡數字非常痛心，為何發生行人死亡事故？交通局居然是「加強對行人宣導」，彷彿在怪罪行人觀念不足，這是本末倒置，應檢討道路設計問題，先前他曾抓包，發生行人死亡事故的路口，過了8個月都沒有改善。

盧秀燕表示，台中交通事故30日死亡數量74人，較去年同期減少10人，排在六都第三，去年還是六都第一，整體有進步；行人死亡的數量較多，市府持續調查，發現主要集中在長輩，加強宣導，另購買大量發光臂帶，已發放超過5000條，夜間行走更容易被駕駛注意到。

副市長黃國榮表示，議員先前指出有行人死亡路口逾8個月未改善，相關局處已立即改善，拖了8個月需要檢討。蔡耀頡說，不否認市府有積極改善，但應整體檢討，不要繼續淪為讓人傷心的第1名。

交通局指出，市府持續推動人本交通改善工程，截至5月底，已施作行穿線退縮208處、增設庇護島289處、穿越道照明88處、行人綠燈早開或專用時相649處、綠斑馬851處、標線型人行道總長25.5.公里，會配合內政部計畫滾動檢討、擴大範圍。