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彰化舉辦台灣設計展招募1500名志工 今年7/31前報名

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
「2025台灣設計展」今年10月10日在彰化縣登場，彰化縣政府為迎接來自各地參觀民眾，共將招募1500名志工，縣長王惠美（中）宣布啟動志工招募計畫。記者劉明岩／攝影
「2025台灣設計展」今年10月10日在彰化縣登場，彰化縣政府為迎接來自各地參觀民眾，共將招募1500名志工，縣長王惠美（中）宣布啟動志工招募計畫。記者劉明岩／攝影

「2025台灣設計展」今年10月10日在彰化縣登場，彰化縣政府為迎接來自各地參觀民眾，縣長王惠美今天號召全台對設計、文化與公共服務有熱情的朋友，加入志工行列，預定招募1500名，即日起至7月31日，只要年滿15歲即可報名。

彰化縣政府今天在縣警局中庭為「2025台灣設計展」招募志工計畫宣傳，王惠美說，台灣設計展是全國最具規模、最具影響力的設計盛會，自2003年舉辦以來，今年首度移師彰化，將於10月10日至10月26日盛大舉行，展期共17天，展區橫跨彰化區、鹿港區及彰南區三大區域。

王惠美說，一場成功的設計展，除了專業的策展與設計團隊，更需要一群熱情、溫暖的志工夥伴共同投入，志工不僅是第一線的接待大使，更是傳遞城市溫度、展現彰化服務精神的關鍵角色。

王惠美說，此次台灣設計展招募志工，民眾可透過網路報名或電洽彰化縣志願服務資源整合推廣中心報名，凡完成培訓並服務滿4班次或滿16小時以上的志工，即可獲得本次設計展專屬紀念品。

志工招募網路報名：https://design.chcg.gov.tw ；電話報名可洽彰化縣志願服務資源整合推廣中心：（04）7784810、（04）7777085。

「2025台灣設計展」今年10月10日在彰化縣登場，彰化縣政府為迎接來自各地參觀民眾，共將招募1500名志工，縣長王惠美（後排中）宣布啟動志工招募計畫。記者劉明岩／攝影
「2025台灣設計展」今年10月10日在彰化縣登場，彰化縣政府為迎接來自各地參觀民眾，共將招募1500名志工，縣長王惠美（後排中）宣布啟動志工招募計畫。記者劉明岩／攝影
「2025台灣設計展」今年10月10日在彰化縣登場，彰化縣政府為迎接來自各地參觀民眾，共將招募1500名志工，縣府宣布報名網址及電話。圖／縣府提供
「2025台灣設計展」今年10月10日在彰化縣登場，彰化縣政府為迎接來自各地參觀民眾，共將招募1500名志工，縣府宣布報名網址及電話。圖／縣府提供

王惠美

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