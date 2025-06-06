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彰化中民街攤商占道 警會同清潔隊取締

中央社／ 彰化6日電

彰化縣警察局彰化分局今天會同彰化市公所清潔隊等，取締及清除彰化市三民市場附近中民街違規占用道路障礙物及廢棄物。警方表示，取締主要為保障行人權益。

中民街靠近市場，不少攤商占用道路空間擺攤，造成行人須與機車爭道，險象環生，彰化分局日前公告，6日取締中民街周邊違規占用道路。

員警3日起就在中民街勸導提醒攤商，先搬離清除占用道路空間攤位及紙箱等廢棄物。

多數攤商在警方取締前已先把攤位往後移，但仍有攤商將攤架放停車位上，員警到場後開單處罰，也勸導業者搬離。

陳姓民眾告訴中央社記者，攤商把攤位擺到馬路上，有時要挑蔬菜水果雖很方便，但旁邊常有汽、機車呼嘯而過。

警方說，這次取締主要以三民市場周邊道路為主，以中民街為重點。

攤商 廢棄物

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