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臥病阿嬤登上鎮瀾宮日曆 孝孫女求照片原檔終如願

聯合報／ 記者黑中亮／台中報導
阿嬤出現在鎮瀾宮的日曆上，竟是一位攝影師的得獎作品，一位女孩表示阿嬤現在身體不好，因此在社群網站上留言希望照片留存當成紀念。圖／鎮瀾宮提供
阿嬤出現在鎮瀾宮的日曆上，竟是一位攝影師的得獎作品，一位女孩表示阿嬤現在身體不好，因此在社群網站上留言希望照片留存當成紀念。圖／鎮瀾宮提供

一位阿嬤出現在鎮瀾宮2025年日曆上，此為攝影師的得獎作品，原只一件小事，不過一位女孩偶然看到日曆上的阿嬤，因為現在罹患癌症跟失智，女孩在社群網站留言希望能將照片留存當成紀念。大甲鎮瀾宮得知此事後，立馬開始請企劃組找檔案，終於幫這位女孩圓夢，也希望阿嬤身體快快好起來。

鎮瀾宮表示，女孩發現自己阿嬤照片被刊在鎮瀾宮2025年6月分日曆某天的上面，因此四處透過社群想求求有沒有「脆」友或「臉」友打聽，是否知道照片的原檔跟攝影師，表明因為阿嬤目前因為癌症跟失智，正插著鼻胃管臥床照顧，所以想拿這張照片做紀念。

鎮瀾宮企劃人員指出，今天早上得悉此事後，為完成家人的心願，已立刻和對方家屬取得聯繫，並已將原檔案照片發給對方了。

阿嬤出現在鎮瀾宮的日曆上，竟是一位攝影師的得獎作品，一位女孩表示阿嬤現在身體不好，因此在社群網站上留言希望照片留存當成紀念。圖／鎮瀾宮提供
阿嬤出現在鎮瀾宮的日曆上，竟是一位攝影師的得獎作品，一位女孩表示阿嬤現在身體不好，因此在社群網站上留言希望照片留存當成紀念。圖／鎮瀾宮提供
阿嬤出現在鎮瀾宮的日曆上，竟是一位攝影師的得獎作品，一位女孩表示阿嬤現在身體不好，因此在社群網站上留言希望照片留存當成紀念。圖／鎮瀾宮提供
阿嬤出現在鎮瀾宮的日曆上，竟是一位攝影師的得獎作品，一位女孩表示阿嬤現在身體不好，因此在社群網站上留言希望照片留存當成紀念。圖／鎮瀾宮提供

阿嬤 鎮瀾宮

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