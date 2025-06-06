「晚自習後國三生要搭車」彰化偏鄉暖心公車司機每晚默默等他 校友讚爆

偏鄉公車班次少，晚間錯過這班次可能要等1小時後才有車，彰化縣芳苑國中國三歐姓學生這學期都是芳苑鄉公所站唯一個乘客，今年4月下旬知道這條路線的員林客運司機楊文對都臨停數分鐘，默默等他上車再行駛，因此畢業前夕送感謝卡。

歐姓學生的感謝卡寫著「從來沒遇到像您一樣的司機，願意等乘客，因為很多司機不會等人。謝謝您。」芳苑國中送表揚卡給員客司機楊文對，校長黃文助今表示，司機夜間守候的事情可能不耀眼，但是如同深夜中微弱燈光，給予偏鄉夜歸孩子的溫暖守護，學校把這則消息PO上官網，校友讚爆。

歐姓學生說，他國三開始參加晚自習，周一到周五留校溫書到晚上8點多，出了校門走到芳苑鄉公所員林客運站牌，看見公車就搭乘，一切都很自然，直到今年4月下旬請一天病假，第二天上學到校被學務主任告知，昨晚發現員林客運公車司機不知他請假沒上學，臨停公車站等他，原來這位司機每次到站都默默等芳苑國中學生上車才繼續行駛。

「當下聽了很感動。」歐姓學生說，他想了想，現在無法回報，以後長大步入社會一定要像「楊叔叔」傳播愛與關懷。

楊文對低調不願張揚善行。校長黃天助轉述說，楊文對是芳苑人，兩個孩子搭公車到外地求學的過程讓他頗多感觸，決心用爸爸對待孩子的心情，當一名等待夜歸學生的公車司機，等待歐姓學生一事微不足道。

芳苑國中位在偏鄉，舉辦晚自習供沒錢補習的學生在校讀書，老師也很有愛心留校指導，員客行駛二林鎮到芳苑鄉的晚班車乘客少，晚上8點多往二林鎮的芳苑鄉乘客寥寥無幾，歐姓學生是本學年唯一在芳苑鄉公所上車的乘客，所以楊文對會等歐姓學生上車。