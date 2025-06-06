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台中海線最大地主竟是「彰化縣府」！13年賣地20公頃 議員籲市府合作

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕說，清水國民暨兒童運動中心就有與彰化縣府合作，取得海線土地所有權，之後有需求也會透過跨域治理平台，和彰化縣府持續合作。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕說，清水國民暨兒童運動中心就有與彰化縣府合作，取得海線土地所有權，之後有需求也會透過跨域治理平台，和彰化縣府持續合作。記者陳敬丰／攝影

台中海線地區有大量土地屬於彰化縣政府，彰化縣府13年間標售超過20公頃土地，近日將再標售約9000坪土地，台中市議員認為台中的土地由彰化處分，治理邏輯混亂，呼籲中市府與彰化縣府合作。市府回應，有需要會與彰化縣府合作，如清水國民運動中心就是成果。

民進黨籍議員楊典忠今天在市議會質詢指出，台中海線有個「超級大地主」，從2012年開始陸續賣出超過20.5萬平方公尺的土地，進帳超過99億元；這個大地主不是民間團體或人士，而是近在咫尺的彰化縣政府。

都市發展局長李正偉解釋，過去日本時代台中州的行政區域範圍包含今天的彰化縣，後台中州再被細分為台中市、台中縣、彰化縣等行政區，分產時海線地區部分土地被分給彰化縣。

楊典忠表示，依照行政院的公有土地處理經營原則，公有地應該盡量保存，以不出售為原則，然而彰化縣府10多年來持續賣地，主要賣給建商，且此前彰化縣議會又審查超過2.9萬平方公尺，要把這些約9000坪的土地再次標售，對台中恐怕不是好事。

楊典忠說，大量土地位於台中轄區，卻由彰化縣府處分，治理邏輯混亂，且彰化縣議會對台中土地做出的決策，台中市府與市議會完全無法參與，土地的使用開發沒有和在地政府協調，導致公共設施供應落差、交通系統無法銜接、土地利用沒有整體規畫等問題，建議市府應與彰化縣府合作。

市長盧秀燕回應，和彰化縣府有合作經驗，比如正在興建的清水國民暨兒童運動中心，當時有塊地就屬於彰化縣府，原本市府考慮向彰化縣租用，但若彰化縣主政者換人，土地使用可能會有變數，她拜託彰化縣府將該地賣給台中，對方答應了，才讓清水國兒運的土地完整。

楊典忠表示，希望市府多重視海線地區的土地，與彰化縣府合作規畫，比如透過中部的跨域治理平台協商，共同開發台中港區土地，引進產業，相信海線的生活機能將大幅進展。盧秀燕說，非常認同，有需要一定會透過平台與彰化縣府合作。

台中市議員楊典忠（左三）等人指出，彰化縣府在台中海線地區有大量土地，13年來賣地超過20公頃，呼籲台中市府合作規畫土地開發。記者陳敬丰／攝影
台中市議員楊典忠（左三）等人指出，彰化縣府在台中海線地區有大量土地，13年來賣地超過20公頃，呼籲台中市府合作規畫土地開發。記者陳敬丰／攝影

海線地區 台中市

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