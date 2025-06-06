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大雪山住宿餐飲今年起委外經營 餐廳自助餐「每人480元」首先試營運

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
大雪山國家森林遊樂區配合住宿餐飲委外後，即日起正式提供自助式午餐服務，歡迎遊客上山體驗全新餐飲饗宴與山林美景雙重享受。圖／林業署中部分署提供
大雪山國家森林遊樂區配合住宿餐飲委外後，即日起正式提供自助式午餐服務，歡迎遊客上山體驗全新餐飲饗宴與山林美景雙重享受。圖／林業署中部分署提供

大雪山國家森林遊樂區配合住宿餐飲委外後，目前餐廳整修工程斥資近1500萬元，全面翻新內外部設施，即日起正式提供午餐服務，歡迎遊客上山體驗全新餐飲饗宴與山林美景雙重享受，初期採自助式供應，收費標準為成人每人480元、6歲以上未滿12歲的兒童每人280元。

大雪山國家森林遊樂區表示，園區是位於台中市和平區的避暑勝地，自今年4月1日起正式ROT委外以來，相關設施全面整修，委外單位惠來大雪山股份有限公司已完成餐廳裝修作業，包括牆面與天花板重新粉刷、地板翻新、用餐區桌椅更新、取菜區與廚房設備全面汰舊換新，整體空間更加舒適明亮，自6月4日起提供全新餐飲服務的午餐饗宴。

至於，備受關注的住宿服務已進入最後籌備階段，預計將於今年8月至9月陸續開放小木屋等客房，以提供更完整的旅遊體驗，其餘住宿區域則預定於年底前全面完工開放，敬請期待。欲了解更多資訊，請至林業及自然保育署「台灣山林悠遊網」或林業及自然保育署臺中分署網站查詢，亦可電洽大雪山遊客中心(04) 2587-7901。

餐廳目前午餐採自助式供應，內容包含主食、冷盤區、沙拉吧、果汁、咖啡等飲品，並搭配精緻甜點，滿足大小朋友的味蕾。收費標準為成人每人480元、6歲以上未滿12歲的兒童每人280元，在住宿尚未開放前，餐廳營業時間為每日上午10點至下午4點，20人以上團體請洽惠來大雪山-陸苑餐廳預約訂餐 04-25772674 。

大雪山國家森林遊樂區配合住宿餐飲委外後，即日起正式提供自助式午餐服務，歡迎遊客上山體驗全新餐飲饗宴與山林美景雙重享受。圖／林業署中部分署提供
大雪山國家森林遊樂區配合住宿餐飲委外後，即日起正式提供自助式午餐服務，歡迎遊客上山體驗全新餐飲饗宴與山林美景雙重享受。圖／林業署中部分署提供
大雪山國家森林遊樂區配合住宿餐飲委外後，即日起正式提供自助式午餐服務，歡迎遊客上山體驗全新餐飲饗宴與山林美景雙重享受。圖／林業署中部分署提供
大雪山國家森林遊樂區配合住宿餐飲委外後，即日起正式提供自助式午餐服務，歡迎遊客上山體驗全新餐飲饗宴與山林美景雙重享受。圖／林業署中部分署提供

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