快訊

無國界醫生現場：以色列在加薩可能構成危害人類罪

川普揚言取消政府合約 馬斯克嗆讓SpaceX「飛龍號退役」又把話收回

川習熱線90分鐘：關稅戰是川普錯誤一招？

響應世界環境日中榮推動廢棄物再利用 回收逾150公斤塑膠袋

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中榮總在門診大樓前廣場及院內圓滿廣場設攤，吸引數百人參加。圖／台中榮總提供
台中榮總在門診大樓前廣場及院內圓滿廣場設攤，吸引數百人參加。圖／台中榮總提供

台中榮總響應「世界環境日」昨舉辦「資源重生，共創永續」塑膠袋回收及以物易物活動。民眾可用不需要的塑膠袋，兌換回收塑膠再生的環保垃圾袋。總計回收逾150公斤塑膠袋，換出750捲環保垃圾袋，推動廢棄物再利用與資源循環。

今年的世界環境日主題為「終結塑料污染」，呼籲全球正視塑膠對生態與健康的威脅。醫院在門診大樓前廣場及院內圓滿廣場設攤，只要提供200公克可回收塑膠袋即可兌換1捲由再生塑膠製成的環保垃圾袋，吸引數百人參加。

中榮說，所有回收之塑膠袋經處理與再製，可再生為塑膠袋或垃圾袋，實現「資源重生」，賦予廢棄物第二生命，增加民眾對「循環經濟」與「零廢棄目標」的認同與支持。

另外，台中榮總也持續推動廢棄物減量與再利用，將藥用玻璃品委由合格再利用機構回收，製成玻璃原料、建築材料、工業材料、玻璃瀝青等。點滴瓶、軟袋及洗腎空桶，再製成廢尖銳器具收集盒等，去年回收總量達34萬5千餘公斤，大幅減少710.826公噸二氧化碳產生，為地球盡一份心力。

台中榮總在門診大樓前廣場及院內圓滿廣場設攤，吸引數百人參加。圖／台中榮總提供
台中榮總在門診大樓前廣場及院內圓滿廣場設攤，吸引數百人參加。圖／台中榮總提供
台中榮總在門診大樓前廣場及院內圓滿廣場設攤，吸引數百人參加。圖／台中榮總提供
台中榮總在門診大樓前廣場及院內圓滿廣場設攤，吸引數百人參加。圖／台中榮總提供
台中榮總響應「世界環境日」昨舉辦「資源重生，共創永續」塑膠袋回收及以物易物活動。圖／台中榮總提供
台中榮總響應「世界環境日」昨舉辦「資源重生，共創永續」塑膠袋回收及以物易物活動。圖／台中榮總提供

廢棄物 塑膠袋 台中榮總

延伸閱讀

響應世界海洋日 台中大遠百淨灘清近600公斤垃圾

吸毒後凌晨開車上路 毒品放身旁還在巡邏警前違規遭逮

桃園農路遭棄置大量塑膠廢棄電線 農民憂土壤受影響

台東查獲10餘件非法棄置掩埋廢棄物 檢警環查緝

相關新聞

台中第一季行人交通事故死亡數全國第一 市府：整體有進步

交通部昨公布今年第一季道安數字，台中1到3月事故後30日內行人死亡人數17例，居全國第一，議員今天質詢批評市府改善不力，...

台中太平荔枝節啟動 邀民眾採果和手挖蜂蜜

台中市太平區今年的荔枝受到三月份連續低溫和降雨影響，授粉著果情形不理想，整體收成預估少5成。不過，因為進入產季，相關單位...

影／警方強力整頓 彰化市三民市場周邊道路交通順暢許多

彰化市中民街、三民市場周邊道路長期遭攤販或商家違規占用營業亂象，引發民怨，彰化警分局施展鐵腕，今天上午會同彰化市公所清潔...

中捷7線齊發 盧秀燕：卸任前完成可行性研究

台中捷運僅有綠線通車，前晚因設備故障，延誤76分鐘，市長盧秀燕中捷「七線齊發」規畫，昨天也在市議會被綠營民代吐槽，質疑盧...

老師心苦 台中去年逾千人次諮商

近年教師尋短自傷案件數量逐年增加，民代昨在議會質疑，台中市教師個案諮詢服務，過去3年從百餘人增加到上千人，顯見教師心理壓...

梨山賓館前蔣中正銅像擬遷館內引議 參山處：再溝通

觀光署參山國家風景區管理處將就梨山賓館前圓環進行改造裝置藝術，擬將矗立圓環的蔣中正銅像遷移館內，引發當地異議；參山處今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。