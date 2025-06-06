響應世界環境日中榮推動廢棄物再利用 回收逾150公斤塑膠袋
台中榮總響應「世界環境日」昨舉辦「資源重生，共創永續」塑膠袋回收及以物易物活動。民眾可用不需要的塑膠袋，兌換回收塑膠再生的環保垃圾袋。總計回收逾150公斤塑膠袋，換出750捲環保垃圾袋，推動廢棄物再利用與資源循環。
今年的世界環境日主題為「終結塑料污染」，呼籲全球正視塑膠對生態與健康的威脅。醫院在門診大樓前廣場及院內圓滿廣場設攤，只要提供200公克可回收塑膠袋即可兌換1捲由再生塑膠製成的環保垃圾袋，吸引數百人參加。
中榮說，所有回收之塑膠袋經處理與再製，可再生為塑膠袋或垃圾袋，實現「資源重生」，賦予廢棄物第二生命，增加民眾對「循環經濟」與「零廢棄目標」的認同與支持。
另外，台中榮總也持續推動廢棄物減量與再利用，將藥用玻璃品委由合格再利用機構回收，製成玻璃原料、建築材料、工業材料、玻璃瀝青等。點滴瓶、軟袋及洗腎空桶，再製成廢尖銳器具收集盒等，去年回收總量達34萬5千餘公斤，大幅減少710.826公噸二氧化碳產生，為地球盡一份心力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言