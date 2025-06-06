響應世界環境日中榮推動廢棄物再利用 回收逾150公斤塑膠袋

台中榮總響應「世界環境日」昨舉辦「資源重生，共創永續」塑膠袋回收及以物易物活動。民眾可用不需要的塑膠袋，兌換回收塑膠再生的環保垃圾袋。總計回收逾150公斤塑膠袋，換出750捲環保垃圾袋，推動廢棄物再利用與資源循環。

今年的世界環境日主題為「終結塑料污染」，呼籲全球正視塑膠對生態與健康的威脅。醫院在門診大樓前廣場及院內圓滿廣場設攤，只要提供200公克可回收塑膠袋即可兌換1捲由再生塑膠製成的環保垃圾袋，吸引數百人參加。

中榮說，所有回收之塑膠袋經處理與再製，可再生為塑膠袋或垃圾袋，實現「資源重生」，賦予廢棄物第二生命，增加民眾對「循環經濟」與「零廢棄目標」的認同與支持。