台中太平荔枝節啟動 邀民眾採果和手挖蜂蜜

台中市太平區今年的荔枝受到三月份連續低溫和降雨影響，授粉著果情形不理想，整體收成預估少5成。不過，因為進入產季，相關單位仍將自14至29日舉辦「農遊太平～美荔蜂華」的荔枝節系列活動，邀請民眾參加微旅行和採果等旅遊行程，今特別舉辦記者會，呼籲民眾把握機會嘗鮮。

太平區農會說，太平地區荔枝種植面積達600公頃，今年開花期原本花況不錯，蜜源充足，未料3月中旬受到連續20 °C以下低溫及降雨影響，導致授粉著果情形不理想，尤其山區狀況更明顯，平地則好壞參半。

經反映災情，政府已啟動荔枝天然災害現金救助申請，希望能補貼農友損失，將天災影響降至最低，另也舉辦促銷活動，協助銷售。例如本次規畫的採果活動區域雖然有受損，在農友辛勤照料下提供數量有限，但仍有品質良好荔枝可供採果及上市。

另外，太平區養蜂產銷班第一班甫獲全國十大績優農業產銷班，此次也推出「嗡嗡嗡 我是小蜜蜂」的蜜蜂生態食農教育體驗活動，由蜜蜂達人專業解說，並帶領民眾觀賞上萬隻蜜蜂聚集蜂箱周遭飛舞壯觀景象，還能親身體驗取蜂巢片、手挖蜂巢蜜、搖蜜機採蜜、現採花粉、品嚐蜂蜜茶及蜂產品DIY，精彩有趣。