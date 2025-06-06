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影／警方強力整頓 彰化市三民市場周邊道路交通順暢許多

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化警分局今天上午會同彰化市公所清潔隊，針對彰化市三民市場周邊道路展開清道行動，整頓攤販及商家占用道路營業等交通亂象。 記者劉明岩／攝影
彰化警分局今天上午會同彰化市公所清潔隊，針對彰化市三民市場周邊道路展開清道行動，整頓攤販及商家占用道路營業等交通亂象。 記者劉明岩／攝影

彰化市中民街、三民市場周邊道路長期遭攤販或商家違規占用營業亂象，引發民怨，彰化警分局施展鐵腕，今天上午會同彰化市公所清潔隊展開清道行動，針對違規除開具罰單外，並清除道路障礙。警方執行後，民眾說道路清爽許多。

彰化市三民市場周邊道路包括中民街、中正路及三民路，其中以中民街遭攤販及商家占用道路營業最誇張，連身心障礙者停車位也被占用，有的業者甚至擺放花盆、鐵架等路障，嚴重影響交通順暢，引起民眾詬病，紛紛要求警方硬起來，全面整頓。

彰化警分局因此展開今天上午的清道行動，但執行前三天，已由員警逐一清查勸導，並告知違規事項，主要是不得在道路內設攤營業，今天上午執行時，卻發現業者違規仍然嚴重，於是會同清潔隊人員，逐一排除違規。

有一名水果攤業者，除了將攤子擺在道路上，甚至還如以往占用殘障停車位，見到員警前來取締，才將攤子後撤，但警方仍開單告發，業者雖然拒收，但不影響效力，依然會依程序送達。

中民街一名水果攤業者見警方大陣仗執行清道，立即將攤架移出道路，對於警方取締表示十分無奈，認為只是為了生計，混口飯吃而已，往後攤子只好盡量往後，不要占用到道路，以免受罰，及影響交通。

「買菜變方便了！」家住彰南路的王姓市民說，經常到三民市場採買，周邊道路交通亂象已經很久了，攤商還是應該將物品擺放道路外，民眾買菜才安全，警方今天執法後，發現交通變得很順暢，希望以後能繼續維持。

彰化警分局長林英煌說明，此次清道行動是以三民市場周邊道路為主，並以中民街為重點，至於三民市場內部則採取勸導等柔性作為，不會影響攤販店家生計。

彰化警分局五組組長汪振豪說，本次清道行動是保障用路人通行權益，針對違規占用道路行為，依道路交通管理處罰條例處1200元至2400元罰鍰，並依法沒入違規攤架、棚架及其他障礙物。

彰化警分局今天上午會同彰化市公所清潔隊，針對彰化市三民市場周邊道路展開清道行動，整頓攤販及商家占用道路營業等交通亂象。 記者劉明岩／攝影
彰化警分局今天上午會同彰化市公所清潔隊，針對彰化市三民市場周邊道路展開清道行動，整頓攤販及商家占用道路營業等交通亂象。 記者劉明岩／攝影
彰化警分局今天上午會同彰化市公所清潔隊，針對彰化市三民市場周邊道路展開清道行動，整頓攤販及商家占用道路營業等交通亂象。 記者劉明岩／攝影
彰化警分局今天上午會同彰化市公所清潔隊，針對彰化市三民市場周邊道路展開清道行動，整頓攤販及商家占用道路營業等交通亂象。 記者劉明岩／攝影
彰化警分局今天上午會同彰化市公所清潔隊，針對彰化市三民市場周邊道路展開清道行動，整頓攤販及商家占用道路營業等交通亂象。 記者劉明岩／攝影
彰化警分局今天上午會同彰化市公所清潔隊，針對彰化市三民市場周邊道路展開清道行動，整頓攤販及商家占用道路營業等交通亂象。 記者劉明岩／攝影
彰化警分局今天上午會同彰化市公所清潔隊，針對彰化市三民市場周邊道路展開清道行動，整頓攤販及商家占用道路營業等交通亂象。 記者劉明岩／攝影
彰化警分局今天上午會同彰化市公所清潔隊，針對彰化市三民市場周邊道路展開清道行動，整頓攤販及商家占用道路營業等交通亂象。 記者劉明岩／攝影
彰化警分局今天上午會同彰化市公所清潔隊，針對彰化市三民市場周邊道路展開清道行動，整頓攤販及商家占用道路營業等交通亂象。 記者劉明岩／攝影
彰化警分局今天上午會同彰化市公所清潔隊，針對彰化市三民市場周邊道路展開清道行動，整頓攤販及商家占用道路營業等交通亂象。 記者劉明岩／攝影
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