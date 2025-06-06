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老師心苦 台中去年逾千人次諮商

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中市議員黃守達（左四）、謝志忠（左三）、張玉嬿（左二）昨質疑，台中的教師個案諮商次數六都倒數，應編列預算增加。記者陳敬丰／攝影
台中市議員黃守達（左四）、謝志忠（左三）、張玉嬿（左二）昨質疑，台中的教師個案諮商次數六都倒數，應編列預算增加。記者陳敬丰／攝影

近年教師尋短自傷案件數量逐年增加，民代昨在議會質疑，台中市教師個案諮詢服務，過去3年從百餘人增加到上千人，顯見教師心理壓力有其需求，但台中市教師諮詢上限是3次，評估後才可增為6次，比雙北、桃園、台南、高雄的次數都少，市府教育局表示，有需求不該限制，將增加預算，市長盧秀燕也說，會再盤點資源。

台中市議員黃守達等人昨天在議會質詢，提及教師心理壓力狀況，近年教師尋短自傷案件從2020年的47人，前年已上升至152人，另外，台中市有教師諮商輔導系統，其中個案諮商服務，2022年全年服務156人次，但去年已暴增到1014人次，增加6.5倍，顯示需求量大。

民代也說，台中市提供教師每年可用的諮詢服務，在六都敬陪末座，若以每次50分鐘換算，台北市每名教師每年可諮商6次，經評估可再增加到10次，新北、桃園、台南6次，高雄5次，評估後無上限；台中是3次，經評估後可提高到6次，明顯不足，不只教師需要，托育人員的心理健康，也應編列心理健康諮詢預算。

教育局長蔣偉民回應，諮詢人數增加顯示教師知道該系統，已將預算從100萬元提高到去年的500萬元，贊成有需求就不該限制次數。

衛生局長曾梓展表示，所有衛生所、定點都有免費諮商，也會積極增加守門人教育（自殺防治）訓練。

台中市長盧秀燕說，教師和父母一樣難為，要有身心健全的教師，才能打造健全的教育，認同需要提高教師身心諮商預算與次數，市府會再盤點資源，也希望教師若有相關需求，勇於求援。

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