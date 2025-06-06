中捷7線齊發 盧秀燕：卸任前完成可行性研究

台中捷運僅有綠線通車，前晚因設備故障，延誤76分鐘，市長盧秀燕中捷「七線齊發」規畫，昨天也在市議會被綠營民代吐槽，質疑盧是「紙上談兵」，目前中捷進度僅藍線與綠線延伸線有進展，其餘都停留在可行性評估，盧則承諾，希望拚卸任前完成其他5線的可行性研究。

台中市議員陳俞融等6名議員昨議會質疑，市長盧秀燕的中捷「七線齊發」，實為模仿台北2年前喊出的「六線齊發2.0」，差別在於北捷六線齊發都已實際動工，台中的七線齊發卻是紙上談兵，僅藍線、綠線延伸線有進展，其餘5線仍在可行性研究階段。

民代批評，中捷藍線從可行性研究至中央核定，花了近9年，光一條路線即費時，何況七線，盧僅剩1年7個月的市長任期，按照目前各線進度，卸任前難有實質突破，七線齊發淪為口號政治；市府應該正視捷運工程進度緩慢的現況。

市長盧秀燕回應，七線齊發指7條路線同時規畫，藍線、綠線延伸進度相當不錯，其他路線穩步推動，捷運工程要按照國家規定的期程，通過可行性研究也需要努力，將力拚卸任前完成所有線路的可行性研究，進入綜合規畫階段。

捷運工程局表示，「七線齊發」指的是各路線同步規畫、審議，不是同時動工或完工，避免過去一線一線推進的低效率；捷運不僅是交通工具，是帶動都市轉型的關鍵引擎，「七線齊發」也不是浮濫計畫，是台中交通轉型的基石，會在分階段建設、滾動調整、穩健財務的原則下逐步推進。

中捷綠線2021年通車，藍線機電工程下月開工，預計2034年通車，綠線延伸大坑、彰化進入綜合規畫，機場捷運橘線、藍線延伸太平、屯區環線3條路線可行性研究已送中央審查，崇德豐原紅線可行性研究4月決標，橘線延伸海線可行性研究預計近日決標。

台中捷運綠線前晚8時許，轉轍器電源訊號斷路器故障，造成雙向列車延誤，經過搶修，76分鐘後恢復營運。中捷公司全面檢視轉轍器，接受旅客退票，受到影響旅客7天內都可退票，截稿前已有211人退票。