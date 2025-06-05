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彰警：6/6清除彰化市三民市場周邊道路違規物

中央社／ 彰化5日電

彰化縣警察局彰化分局今天指出，明天上午8時至12時，將派員針對彰化市中民街及三民市場周邊道路實施大規模清除行動，清除違規占用道路空間的障礙物及廢棄物

彰化市三民市場位在永安街及中民街，部分攤商為了做生意，違規占用道路空間。

彰化警分局新聞稿指出，為維護交通順暢與市容整潔，分局明天上午8時至12時，針對彰化市中民街及三民市場周邊道路實施大規模清除行動，未來將持續進行不定時取締與沒入勤務，針對道路違規擺設攤棚、廢棄物及占用行為進行列管，加強複查與持續執法。

彰化分局呼籲攤商，不要違規占用道路空間、擺設障礙物，並主動配合警方整頓措施，以免受罰或物品遭沒入，共同維護良好交通秩序與市容整潔。

攤商 廢棄物

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