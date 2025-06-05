彰警：6/6清除彰化市三民市場周邊道路違規物
彰化縣警察局彰化分局今天指出，明天上午8時至12時，將派員針對彰化市中民街及三民市場周邊道路實施大規模清除行動，清除違規占用道路空間的障礙物及廢棄物。
彰化市三民市場位在永安街及中民街，部分攤商為了做生意，違規占用道路空間。
彰化警分局新聞稿指出，為維護交通順暢與市容整潔，分局明天上午8時至12時，針對彰化市中民街及三民市場周邊道路實施大規模清除行動，未來將持續進行不定時取締與沒入勤務，針對道路違規擺設攤棚、廢棄物及占用行為進行列管，加強複查與持續執法。
彰化分局呼籲攤商，不要違規占用道路空間、擺設障礙物，並主動配合警方整頓措施，以免受罰或物品遭沒入，共同維護良好交通秩序與市容整潔。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言