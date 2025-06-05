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響應世界海洋日 台中大遠百淨灘清近600公斤垃圾

中央社／ 台中5日電

響應6月8日世界海洋日，台中大遠百今天號召60多名員工，前往龍井麗水漁港展開淨灘活動，共清理近600公斤廢棄物，發現塑膠類垃圾仍是海岸污染的主要來源之一。

台中大遠百發布新聞稿指出，號召60多名員工前往龍井麗水漁港，舉辦「熱心公益愛無限」淨灘行動，以實際行動守護海洋環境，共清出近600公斤廢棄物。

台中大遠百團隊到場後，經過分組清理、分類垃圾、場地整理等流程，齊力還原海岸潔淨面貌，共同達成近600公斤廢棄物清除目標，展現對自然環境的關懷與行動力。台中大遠百團隊表示，將持續推動更多有意義的社會參與，讓公益不僅是一時的活動，更成為永續發展的行動力量。

台中大遠百店長藍卓成表示，遠百長期投入各項公益行動，重視生態與環境議題，這次選在世界海洋日前夕再次出發淨灘，希望喚起更多民眾對海洋垃圾問題的關注與省思。

藍卓成指出，參與淨灘活動的員工統一穿上紅色制服，象徵熱情與行動力，遠百吉祥物花寶寶也現身現場，與大家一同揮汗撿拾塑膠瓶蓋、免洗餐具、提袋、吸管等各式海灘常見廢棄物。根據統計，塑膠類垃圾仍為海岸污染的主因之一，盼藉由今天的活動，呼籲民眾減少一次性塑膠製品使用，從日常生活實踐環保。

淨灘 廢棄物 公益

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