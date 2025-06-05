快訊

誤丟財物…男翻找誤觸垃圾壓縮機 慘遭輾魂斷垃圾場

每年省7位數！美企忙躲關稅 與台斷交海島國恐成解方

高中生「最佳辯士」造假丟多校正取資格 醫師父診所聲明曝光

台中垃圾車悶燒亂丟廢鋰電池惹禍 最高罰6000元

中央社／ 台中5日電

台中豐原區有民眾將廢棄鋰電池丟進垃圾車，導致在車內自燃悶燒冒煙，清潔隊員及時發現並以滅火器撲滅，未釀隊員受傷及車損。環保局表示，未依規定分類最高可罰6000元。

台中市環保局豐原區清潔隊長張韋琮今天告訴中央社記者，3日下午垃圾車執行沿街收運完畢後，隊員開車到一半，透過攝錄影機畫面看見垃圾車後方在冒煙，緊急停車並將垃圾排出，發現是廢棄鋰電池自燃造成悶燒。

張韋琮表示，事發時清潔隊員立即啟動危害排除，拿滅火器噴灑控制，所幸未造成車輛燬損與行車安全事故。經環保局了解，有民眾未依規定做好垃圾分類回收，將廢棄鋰電池隨垃圾丟入垃圾車中，才造成自燃悶燒。

環保局呼籲，鋰電池屬於公告應回收物，依規應做好回收作業，也可交由區隊資源回收車回收，違者可依廢棄物清理法處以新台幣1200元至6000元罰鍰。

環保局 垃圾車

延伸閱讀

垃圾車每天上路有視野死角 台南交大針對各區駕駛宣講

南投垃圾外運頻遭退回 議員要求嚴格分類獎懲制度

嫌垃圾車樂音太吵 男嗆「不丟垃圾改潑硫酸」遭起訴

疑釀陽明山火燒山 國研院拆除全台空品感測器鋰電池

相關新聞

梨山賓館前蔣中正銅像擬遷館內引議 參山處：再溝通

觀光署參山國家風景區管理處將就梨山賓館前圓環進行改造裝置藝術，擬將矗立圓環的蔣中正銅像遷移館內，引發當地異議；參山處今天...

從台南到南投！志工清晨就出門 為弱勢嬤改造破屋

台南市政府勞工局推動「做工行善團」計畫，結合各工會志工協助弱勢家庭改善居住環境，截至今年6月5日，已完成293戶修繕服務...

互踢皮球？排水雜草比人高 彰化農民求清淤救田卻碰壁

今年上半年雨水豐沛，彰化縣多處排水的雜草比人高，大城鄉公館排水兩側的農民要求清淤未獲回應，抨擊相關單位互踢皮球，縣政府水...

影／65工藝節今開跑 為倒伏的70年老鳳凰木做一事超暖

今天是「65工藝節」，今年擴大為「工藝季」，台灣工藝研究發展中心打造10條工藝行旅路線，今起至8日有市集、手作體驗等活動...

六旬志工看一眼五癌篩檢海報「順便做一下」意外檢出左乳原位癌

衛福部彰化醫院志工張麗華3年前到醫院看見五癌免費篩檢海報，「順便做一下」篩檢，未料檢出左乳原位癌，經過治療和定期追蹤，都...

到市場買雞被掉包 彰化網友大嘆：難道要隨身配備密錄器

彰化市一名家庭主婦昨天在網路披露，稱在彰化市一處傳統市場選購一隻又大又漂亮全雞，卻疑遭攤商掉包，讓她有受騙感覺。有網友建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。