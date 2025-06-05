台中垃圾車悶燒亂丟廢鋰電池惹禍 最高罰6000元

台中豐原區有民眾將廢棄鋰電池丟進垃圾車，導致在車內自燃悶燒冒煙，清潔隊員及時發現並以滅火器撲滅，未釀隊員受傷及車損。環保局表示，未依規定分類最高可罰6000元。

台中市環保局豐原區清潔隊長張韋琮今天告訴中央社記者，3日下午垃圾車執行沿街收運完畢後，隊員開車到一半，透過攝錄影機畫面看見垃圾車後方在冒煙，緊急停車並將垃圾排出，發現是廢棄鋰電池自燃造成悶燒。

張韋琮表示，事發時清潔隊員立即啟動危害排除，拿滅火器噴灑控制，所幸未造成車輛燬損與行車安全事故。經環保局了解，有民眾未依規定做好垃圾分類回收，將廢棄鋰電池隨垃圾丟入垃圾車中，才造成自燃悶燒。

環保局呼籲，鋰電池屬於公告應回收物，依規應做好回收作業，也可交由區隊資源回收車回收，違者可依廢棄物清理法處以新台幣1200元至6000元罰鍰。