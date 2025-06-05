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梨山賓館前蔣中正銅像擬遷館內引議 參山處：再溝通

中央社／ 台中5日電
梨山賓館前蔣中正銅像將隨圓環裝置藝術改造工程，移到賓館內。記者游振昇／攝影
梨山賓館前蔣中正銅像將隨圓環裝置藝術改造工程，移到賓館內。記者游振昇／攝影

觀光署參山國家風景區管理處將就梨山賓館前圓環進行改造裝置藝術，擬將矗立圓環的蔣中正銅像遷移館內，引發當地異議；參山處今天表示，將再與大梨山居民溝通說明。

矗立於梨山賓館前圓環的蔣中正銅像，註明於民國65年設置，並有「永懷恩德」及「梨山各界恭建」等字體，得知銅像要遷移到梨山賓館內，引發當地市議員及居民不同看法。

參山處長曹忠猷告訴中央社記者，梨山賓館前圓環將改造裝置藝術，參山處與當地人士討論後，將蔣中正銅像維護後，妥善移到梨山賓館文物陳列室供遊客參觀，也會製作導覽牌說明中橫開拓與銅像的歷史脈絡。

曹忠猷表示，而銅像後的國旗，將往圓環區後方挪移，裝置藝術由書法大師的書法結合台灣櫻花鉤吻鮭而成的裝置藝術，可望成為梨山新地標，最快今年底前完工，請大家拭目以待。

國民黨原住民市議員古秀英告訴記者，蔣中正銅像具有歷史意義，當地感念當初興建中橫公路造福地方，而且也成為梨山地標，如果修繕是要讓地方更好，她樂觀其成，但如果是為意識型態才要遷移銅像，就不認同。

古秀英指出，地方就只想有好的道路，經濟好，帶動產業發展，提供一條安全回家的路，比遷移銅像更重要；適逢內政部擬推動中正路改名之際，時機很敏感，既要改造圓環，就應與地方充分溝通，否則感覺不是很好。

國民黨原住民市議員朱元宏也告訴記者，據他與地方人士了解，多數反對遷移銅像，因為當時開通中橫，地方都很感念，已成梨山地標，地方看待銅像也沒抱持意識型態；在不妨礙交通情形下，實在不須遷移銅像。

曹忠猷強調，圓環裝置藝術改造工程，完全以發展梨山觀光為出發點，之前有召開說明會向梨山居民溝通說明，也獲得多數人同意，將再與大梨山居民溝通說明，聽取大家意見。

裝置藝術 蔣中正 梨山

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