從台南到南投！志工清晨就出門 為弱勢嬤改造破屋

台南市政府勞工局推動「做工行善團」計畫，結合各工會志工協助弱勢家庭改善居住環境，截至今年6月5日，已完成293戶修繕服務，其中跨縣市服務達19戶。由於部分服務地點距離遙遠，志工們常於清晨5點多便出發，展現無私奉獻、跨區送暖的精神。

位於南投縣埔里鎮的林阿嬤一家境況十分艱辛。林阿嬤喪偶多年，長子早逝，長女身心障礙無法自理，次女在丈夫過世後帶著兩名年幼女兒（當時分別就讀國小三年級及幼兒園大班）搬回娘家同住。該戶為中低收入戶，全家生計仰賴林阿嬤種菜販售與撿拾回收物，次女則以不穩定的撿雞蛋零工維持生活，無力負擔龐大的修繕費用。

台南市「做工行善團」實地會勘後，自2021年3月起動工，包括電氣志工更新水電與化糞池設置、電子機械加工與木工志工更換老舊鐵皮屋頂及裝潢修繕、泥水志工補強牆壁磁磚與防水施作、油漆志工美化室內空間等，大台南總工會縫紉職訓班更手工縫製窗簾贈送案家，全面提升生活品質。

施工期間，當地鄉親深受感動，附近花農甚至現採玫瑰花致贈志工表達敬意。南投縣福祿壽關懷協會、議員葉仁創議、地方里長等皆熱心協助，並提供餐點慰勞志工。完工當日，勞工局長王鑫基代表市長致贈棉被、鍋具、食材等入厝禮，讓林阿嬤感受滿滿的溫情。修繕後2023年9月11日時任副總統賴清德也前往探望埔里阿嬤，讓阿嬤充滿驚喜與感動。

台南市南區修繕案的案女日前傳LINE訊息表示，當天載父親回診順便繞回老家，年邁父親看到修繕即將完成的老家很開心，並拍攝幾張父親掩不住興奮扶著牆巡視屋況的畫面，感謝勞工局及志工協助修屋，讓老人家有個可以遮風擋雨的住所。