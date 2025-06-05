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互踢皮球？排水雜草比人高 彰化農民求清淤救田卻碰壁

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大城鄉公館排水的雜草茂密到看不見排水道，農民要求清淤。圖／蔡姓農民提供
彰化縣大城鄉公館排水的雜草茂密到看不見排水道，農民要求清淤。圖／蔡姓農民提供

今年上半年雨水豐沛，彰化縣多處排水的雜草比人高，大城鄉公館排水兩側的農民要求清淤未獲回應，抨擊相關單位互踢皮球，縣政府水利資源處今比對圖資，確認管理單位是農業水利署；農水署彰化管理處大城工作站表示，了解情況後會處理。

大城鄉蔡姓農民今指出，公館排水兩側農地近400公頃，若水道雜草密生阻礙排水，大雨後溝水溢出流進農田，將造成大面積水稻、地瓜等農作物損失，2023年間農水署曾與縣政府水資處、大城鄉公所會勘和處理，那次之後，公館排水清淤又沒人管，農民向各單位反映，都得到回覆「不是我們管理」，實在氣人。

蔡姓農民表示，目前進入防汛期，聽說可能有颱生生成，再不清淤恐大雨釀災，農民不希望領農損災害救濟，政府權責單位應趕快派人挖除溝底雜草、疏通水道，不要再推來推去。

縣政府水資處比對地籍資料，確認農民投訴的公館排水新光段並非區域排水，應屬農水署管理的農田灌排。農水署彰化管理處大城工作站表示，正了解公館排水情況，做後續處理，目前暫無處理時間表。

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