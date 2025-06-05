影／65工藝節今開跑 為倒伏的70年老鳳凰木做一事超暖

今天是「65工藝節」，今年擴大為「工藝季」，台灣工藝研究發展中心打造10條工藝行旅路線，今起至8日有市集、手作體驗等活動，今也在眾人見證下，將去年倒伏的老鳳凰樹新生苗分送各分館及據點，盼它生生不息也傳承工藝文化精神。

台灣工藝研究發展中心指出，6月5日是世界環境日，也是我國工藝先賢、該中心創辦人顏水龍先生誕辰，去年適逢中心70周年便訂定「65工藝節」，並舉辦活動作為台灣工藝人的節慶，今年更在文化部支持下，從節日擴大為「工藝季」。

工藝中心主任陳殿禮說，今年從6月工藝月擴大「工藝季」，串聯北、中、南、東，涵蓋離島金門等地布建38處展區據點，更依不同對象與年齡層量身打造10梯次「工藝行旅」路線，延續至8月，工藝節活動也於今天起在草屯本部開跑。

而「65工藝節」今在工藝中心草屯本部開幕，陳殿禮與文化部主任秘書林宏義、台灣工藝聯盟總會長葉志誠等與會，且因佇立園區70年鳳凰木去年因風災傾倒，今眾人見證將其新生苗分送各分館及據點基地，盼它生生不息也象徵工藝傳承。

陳殿禮說，今年活動提倡「漫活SLOHAS＿是樂活事」彰顯工藝是漫波快樂‧生活事的態度，S到S間組成無限∞「善藝」循環；林宏義說，65工藝節邁入第2年聚焦多元、國際、承心、旅遊、互動、體驗及活動等元素，匯集台灣工藝之美。