到市場買雞被掉包 彰化網友大嘆：難道要隨身配備密錄器

彰化市一名家庭主婦昨天在網路披露，稱在彰化市一處傳統市場選購一隻又大又漂亮全雞，卻疑遭攤商掉包，讓她有受騙感覺。有網友建議，面對不老實商家，以後要記得帶密錄器；縣府消保官除呼籲業者誠信經營、透明交易外，並建議消費者宜全程目視選購與包裝流程，並保留憑證或拍攝記錄，以主張權利。

這名家庭主婦在臉書社團「彰化人大小事」 PO文指出，她昨天上午到彰化市這處傳統市場一家雞肉攤買雞，肉攤上擺放著3隻色澤相當的全雞，告示牌上面寫著一隻雞$460元 ，她決定選購其中又大又漂亮的一隻，老闆娘泰然自若地跟她攀談，卻抓著雞脖子快速地藏到攤位下，以為隔著一個砧板和砧板擋板，不會被發現，神不知鬼不覺地，神速把一整隻雞掉了包。

她說，為了確認雞是否被掉包，阻止老闆娘剁肉，假意詢問雞肉上奇怪的色澤，但老闆娘假裝應付，不願意把手上的那隻雞放到她面前，最後才勉強把雞肉快速的放到面前，看出她準備剁的那隻雞，和放在攤位上展示另兩隻全雞，大小色澤及雞皮緊致度完全不同，很明顯已被老闆娘掉包。

她說，被當做傻呼呼的客人，當時有被欺騙不舒服的感覺，但她仍然很有禮貌地告知的老闆娘掉包雞的事，但老闆娘仍顧左右而言他，當下她並沒有激動生氣，而是冷靜地告訴老闆娘，她是多年的忠實客人，買的不只是雞肉，還有信任和情懷，最後，依然購買了老闆娘剁好被掉包的雞肉，平和離開。為了免其他人跟著上當，才在「彰化人大小事」 PO文。

很多網友稱讚她勇於披露此事，讓更多人不要跟著受騙，並分享被商家欺騙的經驗，更有網友說：「以後要隨身配備密錄器，才能保護權益」。

彰化縣政府消費者服務中心表示，如果雞肉攤被指控掉包行為屬實，已涉及誠信爭議，依「彰化縣消費者保護自治條例」及「商品標示法」相關規定，企業經營者對其提供的商品或服務，應提供消費者充分與正確資訊，不得有誤導或隱匿之行為，且商品應正確標示。

縣府呼籲攤商應誠信經營，透明交易，勿以不實手段誤導消費者，也提醒消費者在市場選購整隻雞或其他生鮮肉品時，宜全程目視選購與包裝流程，確保所購即所選，並可保留憑證或拍攝記錄，以主張權利。

如民眾發現疑似不實交易情事，涉及民事上的違約行為，民眾可撥打縣府消保專線1950或可逕至行政院消費者保護會網站線上申訴，或親至彰化縣消費者服務中心填寫書面申請書，以維護消費者權益。號

彰化市長林世賢表示，如果民投訴確有其事，這應該也是極少數的商家，市公所會積極向業者宣導。