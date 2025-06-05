六旬志工看一眼五癌篩檢海報「順便做一下」意外檢出左乳原位癌

衛福部彰化醫院志工張麗華3年前到醫院看見五癌免費篩檢海報，「順便做一下」篩檢，未料檢出左乳原位癌，經過治療和定期追蹤，都沒復發，今在彰化縣五癌篩檢防治宣導活動說出親身經歷，鼓勵民眾篩檢確保健康。

彰化縣防癌協會主辦、衛福部彰化醫院承辦「五健康—癌ㄚ遠離我」，衛生局副局長蕭惠玲、彰化醫院院長曾孔彥及彰化縣防癌協會理事楊玉隆、理事黃啟民和總幹事張靜文等人出席，彰化醫院放射腫瘤科主任吳俊玠、放射腫瘤科醫師張博竣、胸腔外科主任林聿騰講解實例，說明癌症早期發現、及時治療的重要性。

64歲張麗華目前在彰化醫院當志工，現身說法表示，3年前到彰化醫院骨科看病，無意間瞥見醫院牆面「縣長王惠美呼籲五癌免費篩檢」海報，當下閃過「順便做一下」念頭，做乳房X光攝影檢查竟發現左乳有異常鈣化點，她感謝那張海報，決定當志工幫忙加強宣導，讓更多人重視健康篩檢的重要性。

吳俊玠說，張麗華進一步接受乳房超音波與切片檢查後，確診為1公分大的原位癌，屬於乳癌第0期，她接受乳房保留手術、放射線與荷爾蒙治療，3年來定期追蹤未見復發跡象，顯示早期篩檢的關鍵價值。

吳俊玠又說，根據國民健康署統計，乳癌20年來高居台灣女性癌症發生率第一位，且有年輕化趨勢。乳癌5年存活率與發現時期密切相關，第0期存活率達97.7％，第1期95.7％、第2期89.1％、第3期72.3％，而第4期僅剩25.7％。因此定期檢查、及早發現，能大幅提高治癒率與生活品質，並有機會進行乳房保留手術。

彰化醫院院長曾孔彥表示，今活動有醫師解說和實例分享、癌篩抽獎，請民眾認識免費五癌篩檢（乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、肺癌）。衛生局副局長蕭惠玲說，符合癌篩資格的彰化縣民，每完成1項即可領取100元禮券，做越多領越多，最多可領600元，民眾一定要癌篩。