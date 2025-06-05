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台中外埔邊坡整治工程將動工9月完工 保障生命財產安全　

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員施志昌今天到外埔區馬鳴里與鐵山里，會勘「土城路500號後方」及「長生路212號後方」等邊坡整治工程進度。圖／市議員施志昌提供
台中市議員施志昌今天到外埔區馬鳴里與鐵山里，會勘「土城路500號後方」及「長生路212號後方」等邊坡整治工程進度。圖／市議員施志昌提供

台中市外埔區地勢多為丘陵崁地，受強降雨侵襲，多處邊坡出現滑動與崩塌情形，台中市議員施志昌今天到外埔區馬鳴里與鐵山里，會勘「土城路500號後方」及「長生路212號後方」等邊坡整治工程進度，工程總經費約290萬，近日動工，預計9月完工。

施志昌表示，外埔地區過去因地形與氣候因素，邊坡滑動問題嚴重，近年來更因極端氣候加劇，強降雨頻繁，造成多處山坡土石鬆動；這次整治工程因滑落範圍已接近民宅，民眾安全受到威脅，他過去透過立委蔡其昌協助爭取經費，陸續推動多項邊坡整治計畫，期望能有效延緩滑動並穩固邊坡，確保居民安全。

鐵山里里長劉圳指出，鐵山里地勢以山坡為主，近期滑動面積顯著增加，感謝議員多年來積極協助爭取經費，有機會穩定坡地，守護居民的生活安全。

台中市水利局表示，此次整治範圍包含兩處，一處是馬鳴里土城路500號後方邊坡整治工程，另一處是鐵山里長生路212號後方邊坡整治工程，兩處皆採自由行框植生結合拍縫溝工法，500號後方邊坡穩定面積達600平方公尺，工程總經費173萬。212號整治面積則為400平方公尺，工程經費117萬，近期就會動工，預計9月完工。工程可穩定邊坡、防止崩塌入侵，提升環境安全並兼顧景觀融入。

台中市議員施志昌今天到外埔區馬鳴里與鐵山里，會勘「土城路500號後方」及「長生路212號後方」等邊坡整治工程進度。圖／市議員施志昌提供
台中市議員施志昌今天到外埔區馬鳴里與鐵山里，會勘「土城路500號後方」及「長生路212號後方」等邊坡整治工程進度。圖／市議員施志昌提供

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