中捷「七線齊發」挨批口號 盧秀燕：卸任前完成可行性研究
台中捷運目前僅綠線通車，市長盧秀燕喊出「七線齊發」，同步推動7條線路，加速完善路網。民進黨議員批評，「七線齊發」模仿北捷「六線齊發」口號，實質進度卻天壤之別；盧回應，除了即將開工的藍線與進入綜合規畫的綠線延伸線，希望其他5條路線在她卸任前完成可行性研究。
中捷綠線2021年通車，藍線機電工程下月開工，預計2034年通車，綠線延伸大坑彰化進入綜合規畫，機場捷運橘線、藍線延伸太平、屯區環線3條路線可行性研究已送中央審查，崇德豐原紅線可行性研究4月決標，橘線延伸海線可行性研究預計近日決標。
民進黨籍議員陳俞融、陳淑華、張芬郁、陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤今天在議會聯合質詢，陳俞融質疑，盧秀燕喊出「七線齊發」其實是模仿台北2年前喊出的「六線齊發2.0」，差別在於北捷六線齊發都已實際動工，台中的七線齊發卻是紙上談兵。
陳俞融表示，除了藍線與綠線延伸線較有進展，其餘5條線還停留在最初的可行性研究階段；以藍線為例，可行性研究從2010年開始，歷經3任市長，花了將近9年才在2018年底獲得中央核定。1條線的前期作業都這麼耗時，何況「七線齊發」？
陳俞融批評，盧秀燕只剩下1年7個月的市長任期，按照目前各線進度，恐怕直到卸任都難有實質突破，「七線齊發」淪為口號政治；市府應該正視捷運工程進度緩慢的現況，用最後的機會認真推動建設，不要再用空洞口號敷衍甚至欺騙市民。
盧秀燕回應，「七線齊發」指的是7條路線通時規畫，藍線與綠線延伸進度相當不錯，其他路線也穩步推動，捷運工程要按照國家規定的期程，通過可行性研究也需要很多努力，會力拚卸任前完成所有線路的可行性研究，進入綜合規畫階段。
捷運工程局表示，「七線齊發」指的是各路線同步規畫、審議，不是同時動工或完工，避免過去一線一線推進的低效率；捷運不僅是交通工具，是帶動都市轉型的關鍵引擎，「七線齊發」也不是浮濫計畫，是台中交通轉型的基石，會在分階段建設、滾動調整、穩健財務的原則下逐步推進。
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