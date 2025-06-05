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南投垃圾外運頻遭退回 議員要求嚴格分類獎懲制度
南投縣垃圾分類不確實，導致垃圾頻遭外縣市退回。縣議員陳玉鈴今天質疑，縣府未有效推動垃圾分類，環保局長李易書則表示將強化獎懲機制與定點收運，提升垃圾源頭管理。
南投縣垃圾堆積達27萬噸，只能委託外縣市焚化處理，但垃圾分類不確實，導致多次垃圾外運被苗栗等縣市退回。陳玉鈴說，名間鄉垃圾暫置場曾發生垃圾自燃，PM2.5濃度一度超標1800倍，汙染風險不可忽視，且垃圾退回問題已持續多年，「我們不知道未來還要處理多少次退運，這是最關鍵的問題。」
陳玉鈴痛批，焚化爐不能焚燒未分類垃圾，若不先從源頭落實分類與減量，再蓋焚化爐是本末倒置。她呼籲縣府建立明確的垃圾分類獎懲制度，制定明確的減量與資源回收目標，不要一天到晚被退件退車，才想起來要管控。她強調垃圾分類沒做好，焚化爐蓋了也沒用。
李易書說，目前針對垃圾分類有兩大措施，一是在部分鄉鎮執行破袋稽查，雖然有效但人力負擔大且易引發民怨；二是由清潔隊員在垃圾暫置場進行二次細分類，像國姓、鹿谷兩地執行成效顯著，垃圾量是全縣最低。
他也坦言，竹山鎮也有垃圾車被退回，也是垃圾量或分類不符標準。環保局也針對鄉鎮垃圾清運有考核，垃圾分類是重要指標，但實際執行還有待加強。南投市已推動「定點收運」制度，由清潔隊員現場看守，竹山也計劃跟進，環保局將提升垃圾分類在考核中的比重，藉此形成良好社區風氣。
李易書強調，垃圾分類與減量是大家共同的責任，縣府會持續努力強化教育與稽查，焚化爐只是垃圾處理政策的一環，最關鍵還是落實源頭管理，避免垃圾退運與自燃事件再發生。
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