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2028中火無煤影響高科技進駐？ 中科：台積電設廠依規畫進行

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市環保局長陳宏益說，以目前中火燃氣機組工程進行順利下，2028無煤中火是可行的。圖／取自台電網站
台中市環保局長陳宏益說，以目前中火燃氣機組工程進行順利下，2028無煤中火是可行的。圖／取自台電網站

立法院會3日決議完成2028無煤中火，經濟部今表示，台中市自2019年起整體用電需求已高於台中電廠每年發電量立法院的決議不僅影響供電，也會連帶影響未來高科技產業進駐台中的投資意願，須再審慎評估。台中市環保局長陳宏益說，經濟部去年曾對AI產業用電需求發布過規畫，全台電力都在其掌握中，若以目前中火燃氣機組工程進行順利下，2028無煤中火是可行的。

陳宏益亦批評，行政院長卓榮泰去年11月8日視察中火時，就要求台電要公布每年的減煤量和汙染減量情形，但至今都未曾這麼做，台電應把這本帳仔細公布，讓民眾知曉，而不是等做了之後再說。

對於台積電要在中科設新廠，2028無煤中火是否有影響？中科表示，設廠前都已向經濟部申請核准用電，並會在核准範圍內用電，目前設廠事宜均依規畫進行。

台灣科學園區科學工業同業公會中區辦事處長賴明志說，園區內廠商平日注重節電和使用，因2028年時間還有數年，未來如何發展不得而知，廠商談論的不多。

經濟部今天說，2024年台中市用電量更是六都第一，有近45億度的電力缺口是由其他縣市電廠支援。國家能源政策規畫須兼顧能源供應、經濟發展及減汙減碳，現正推動以無碳再生能源為主軸，搭配以低碳天然氣取代燃煤的能源轉型政策，可確保供電穩定同時減碳降空汙。

經濟發展 台中市 中火

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