焚化爐設名間議員批溝通不足 縣長：政策未變持續對話

南投縣府規劃在名間鄉新民村設置焚化爐，引發地方反彈。議員吳棋楠、沈夙崢今天質疑縣府溝通嚴重不足，要求在議會舉辦公聽會。縣長許淑華回應，焚化爐政策會持續推動，縣府會繼續與地方對話與說明。

吳棋楠、沈夙崢認為，焚化爐若設於名間鄉，名間鄉長自然希望進行在地民調，這樣子對名間鄉才更有利。但縣府做的是全縣民調，立場與地方存在落差。造成名間鄉公所感覺上就是一直罵、縣政府則是默默一步一步往前走，雙方溝通情形真的非常不好。

針對縣府舉辦的說明會，吳棋楠說，去的鄉民都非常的少，現場都是吵吵鬧鬧的，他因此建議，縣府應該在議會舉辦公開且具公信力的地點舉辦公聽會，邀請鄉民、鄉長、環保專家以及顧問公司等共同面對面溝通，縣府提出科學的數據來告訴大家，這樣子做的做法才是最好。

縣長許淑華說，縣府從未停止與地方溝通，確定以名間鄉作為首要選址的第一目標的時候，當天就到名間鄉公所拜會鄉長、代表會與村民。

許淑華說，名間鄉長陳翰立提出人體健康、環境與產業可能受影響等疑慮，並希望能做民調。這些相關的數據都是鄉民要求，會請中央環境部來協助，相信民眾與議會應該比較能信服。

她也表示，縣府已主動辦理十場說明會，雖非法定公聽會，都是希望讓民眾更了解焚化爐運作，縣府也不斷邀請名間鄉親，包括議員、村里長去參訪焚化爐，讓大家了解焚化爐運作實況。

許淑華說，縣政府的態度非常明確，焚化爐是既定的政策要推動。後續仍有環評、科學數據等程序要走，這些調查、研究結果不是立刻就能出來，縣府會依法辦理，繼續溝通。