潭子窄橋彎道車常撞護欄掉農田 民代爭取拓寬8月底完工

台中市潭子區嘉豐路219巷與嘉豐路轉彎處，橋面窄又有彎道，車輛常擦撞護欄或衝落農田，立委楊瓊瓔今天邀相關單位會勘改善，台中市養工處表示，拓寬後的橋面長5.3公尺、寬6.9公尺，可改善交通安全，預定7月、一期稻作收割後立即施工，力拚8月底前完工。

立委楊瓊瓔今天邀相關單位現勘，推動橋梁拓寬工程，現場確認工程涉及台電、台水及農水署等設施，楊瓊瓔表示，該巷為潭子、豐原間的重要通行捷徑，工程規模不大，卻攸關民眾通行安全，目標於8月底前完工，徹底改善交通瓶頸。

楊瓊瓔今天和市議員賴朝國辦理「潭子區嘉豐路219巷與嘉豐路轉彎處道路狹窄、車輛擦撞護欄情況」改善現勘，台中市養護工程處、農田水利署台中管理處、台灣自來水公司第四區管理處豐原給水廠、台電公司、潭子區公所及嘉仁里長林瑞文等人出席。

嘉豐路219巷為連接潭子與豐原的重要捷徑，巷口橋梁橫跨灌溉溝渠，橋寬僅約3公尺，轉彎角度近乎90度，轉彎不便。地方居民與里辦多次反應盼改善。楊瓊瓔表示4月底已會勘中段瓶頸拓寬取直，這次進一步推動巷口橋梁拓寬，雖然僅有一小段，但改善後可大幅提升交通順暢與行車安全。

台中市養工處副總工程司郭坤雄表示，現場發現橋面旁分布有台電電桿、電力箱、自來水管線與灌溉設施，台水確認該段供水管已為廢管、無供水問題，將協調台電整併兩座電桿並遷移電力箱，以利橋面拓寬。改善後的橋面長5.3公尺、寬6.9公尺，總經費約110萬元，預定7月、一期稻作收割後立即施工，力拚8月底前完工。

農田水利署台中管理處表示，將全力配合改善作業，但由於牽涉灌溉系統，請市府依照程序正式提出申請，農水署將依法協助辦理；有居民建議增設照明與反光標誌，提升夜間行車辨識度，養工處回應將納入設計，避免該處再度成為事故熱點。

嘉仁里長林瑞文表示，嘉豐路219巷雖為通往潭子與豐原的便道，因橋面狹小、轉彎過急，常見車輛擦撞甚至滑落稻田。他感謝立委和議員積極協調，讓此交通瓶頸終於納入改善範圍。

市議員賴朝國指出，嘉豐路219巷口呈90度急彎，常導致大型車輛擦撞護欄，橋面狹窄難以會車，此問題居民多年反映未果，終於獲得解決。