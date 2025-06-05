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任職30年以上5員警退休都有故事 大雅警分局辦感謝會

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大雅警分局溫馨送別退休員警，感謝他們守護治安的付出。圖／警方提供
大雅警分局溫馨送別退休員警，感謝他們守護治安的付出。圖／警方提供

台中市大雅警分局昨天為5位任職30年以上退休員警舉辦感謝會，分局長劉明興說，這些退休警不只是同仁，更是家人，他們用汗水與堅持守護這片土地，也守護著每一位市民的平安。

警察節前夕，台中市警局大雅分局舉辦溫馨感人的退休表揚活動，向服務超過30年的資深員警致上最深的敬意與祝福。

退休員警中，副所長張紹恩服務警界37年，是社區裡人人熟悉的身影，他總是笑容可掬、親切待人，協助鄰里糾紛，還是推動社區治安巡守，他總是走在最前線。他說「能在這裡服務這麼多年，是我的榮幸。這裡的每一條街、每一位居民，都是我人生的一部分。」

警務佐王文滎以43年的警察生涯，寫下無數辦案傳奇，他曾偵破多起重大刑案，是分局裡的「神探」代表，他回憶「每一次破案的背後，都是團隊的努力。現在退休了，他會懷念那種與時間賽跑、與正義同行的日子。

巡佐方兟恊服務36年，總默默穿梭在街頭巷尾，無論白天黑夜、風雨無阻，他說，「我只是做了我該做的事。看到居民安心的笑容，就是我最大的成就。」

巡佐黃志成任職35年，是社區裡的「萬事通」，不論是交通、治安還是鄰里大小事，他總能第一時間出現、妥善處理。他說，「我不是在工作，我是在照顧一個大家庭。」

巡佐賴光輝以32年的服務年資，熟悉地方風土與交通動線，是許多民眾心中最可靠的交通守護者。他說，「我會懷念每天早上站在路口指揮交通的時光，那是我與這座城市最親密的連結。」

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