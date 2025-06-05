整頓路霸… 警方明執行彰化市中民街及三民市場清道行動

彰化市中民街及三民市場周邊道路，違規攤販占用道路營業或是設置路障的亂象，引發民怨，彰化警分局決施展鐵腕全面整頓 ，訂明天上午8時到12時，對違規占用道路空間的障礙物及廢棄物展開清除與拖吊，全面整頓環境秩序。

不過，彰化市長林世賢表示，基於維護道路順暢與交通秩序，市公所尊重警方清除路霸與路障的權責，尤其是中民街就很離譜，至於三民市場部分，希望警方執行公權力時，避免「苛政猛於虎」，應該顧及小市民生計，取得平衡，畢竟市場內的街道小攤販，長期就有一定的生態，如果全部清除，生意就會散掉 。

彰化警分局長林英煌說明，此次清道行動，針對違規占用道路空間的障礙物及廢棄物執行清除與拖吊，主要是中民街引發詬病的水果攤及花店等，警方先已連續3天派員訪視及勸導攤販與店家，在三民市場部分則是整頓市場周邊道路，市場內部則採取勸導等柔性作為，不會影響攤販店家生計。

警方表示，本次清道行動是保障用路人通行權益，警方將依法執行、絕不寬貸違規行為，請民眾及相關業者儘早自行清除違規設施，以免受罰，除了此次集中清除外，未來將持續進行不定時取締與沒入勤務，針對該區道路違規擺設攤棚、廢棄物及占用行為將進行列管，並加強複查與持續執法。