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整頓路霸… 警方明執行彰化市中民街及三民市場清道行動

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
為整頓彰化市中民街及三民市場周邊道路違規攤販占用道路營業或是設置路障的亂象，彰化警分局明天將展開清道行動，警方事前先行勸導攤販及店家，自行清除。圖／警方提供
為整頓彰化市中民街及三民市場周邊道路違規攤販占用道路營業或是設置路障的亂象，彰化警分局明天將展開清道行動，警方事前先行勸導攤販及店家，自行清除。圖／警方提供

彰化市中民街及三民市場周邊道路，違規攤販占用道路營業或是設置路障的亂象，引發民怨，彰化警分局決施展鐵腕全面整頓 ，訂明天上午8時到12時，對違規占用道路空間的障礙物及廢棄物展開清除與拖吊，全面整頓環境秩序。

不過，彰化市長林世賢表示，基於維護道路順暢與交通秩序，市公所尊重警方清除路霸與路障的權責，尤其是中民街就很離譜，至於三民市場部分，希望警方執行公權力時，避免「苛政猛於虎」，應該顧及小市民生計，取得平衡，畢竟市場內的街道小攤販，長期就有一定的生態，如果全部清除，生意就會散掉 。

彰化警分局長林英煌說明，此次清道行動，針對違規占用道路空間的障礙物及廢棄物執行清除與拖吊，主要是中民街引發詬病的水果攤及花店等，警方先已連續3天派員訪視及勸導攤販與店家，在三民市場部分則是整頓市場周邊道路，市場內部則採取勸導等柔性作為，不會影響攤販店家生計。

警方表示，本次清道行動是保障用路人通行權益，警方將依法執行、絕不寬貸違規行為，請民眾及相關業者儘早自行清除違規設施，以免受罰，除了此次集中清除外，未來將持續進行不定時取締與沒入勤務，針對該區道路違規擺設攤棚、廢棄物及占用行為將進行列管，並加強複查與持續執法。

警方強調，警方執行時，如有擋人擋車、妨礙交通或造成危險者，將依刑法第185條追究刑事責任，其他違規占用道路行為，則依道路交通管理處罰條例處1200元至2400元罰鍰，並依法沒入違規攤架、棚架及其他障礙物。

為整頓彰化市中民街及三民市場周邊道路違規攤販占用道路營業或是設置路障的亂象，彰化警分局明天將展開清道行動，警方事前先行勸導攤販及店家，自行清除。圖／警方提供
為整頓彰化市中民街及三民市場周邊道路違規攤販占用道路營業或是設置路障的亂象，彰化警分局明天將展開清道行動，警方事前先行勸導攤販及店家，自行清除。圖／警方提供
為整頓彰化市中民街及三民市場周邊道路違規攤販占用道路營業或是設置路障的亂象，彰化警分局明天將展開清道行動，警方事前先行勸導攤販及店家，自行清除。圖／警方提供
為整頓彰化市中民街及三民市場周邊道路違規攤販占用道路營業或是設置路障的亂象，彰化警分局明天將展開清道行動，警方事前先行勸導攤販及店家，自行清除。圖／警方提供
為整頓彰化市中民街及三民市場周邊道路違規攤販占用道路營業或是設置路障的亂象，彰化警分局明天將展開清道行動，警方事前先行勸導攤販及店家，自行清除。圖／警方提供
為整頓彰化市中民街及三民市場周邊道路違規攤販占用道路營業或是設置路障的亂象，彰化警分局明天將展開清道行動，警方事前先行勸導攤販及店家，自行清除。圖／警方提供

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