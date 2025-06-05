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竹山良田違法蓋工地 議員批罰則過輕

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
竹山鎮九十九崁特定農業區良田遭業者違規開發，成為堆置鐵管和機具的施工區。圖／南投縣政府提供
竹山鎮九十九崁特定農業區良田遭業者違規開發，成為堆置鐵管和機具的施工區。圖／南投縣政府提供

南投縣竹山鎮特定農業區遭違法開發，原本花海美景變成重機械進出的工地，引發地方強烈不滿。縣議員陳玉鈴批評罰則過輕、讓業者無視法令規定。縣府表示限期改善、斷水斷電、送辦嚴懲。

陳玉鈴昨在議會指出，竹山鎮九十九崁特定農業區，原為花海景點，如今卻遭外地業者違法開發為工地，重型機具進出頻繁，良田鋪設車道、堆放鐵管，嚴重威脅居民安全，完全背離農地原有用途。

陳玉鈴說，這是糧食生產的良田，不是工程基地，特定農業區依法應限制為農牧使用，但現場早已變成工程作業場，不僅破壞農地，更使交通擁擠、居民陷入危險。她向業者質問時，對方竟表示「知道違法但仍照做」，顯示對罰則毫無畏懼。

根據現行「區域計畫法」，初次違法開發僅罰6萬元，之後每三個月若未改善，分別追加7萬、9萬、最高可罰至單次30萬元。陳玉鈴說，罰則太輕，對這些來自都會區的高資本業者來說「根本不痛不癢。」

農業處長蘇瑞祥指出，此案為特定農業區違規使用，已移交地政處處理。地政處長唐如梂則說，目前尚在「請行為人陳述意見」階段，尚未正式裁罰，但後續若未改善，將依法處分，必要時得斷水斷電，並移送司法機關偵辦。

不過，陳玉鈴對縣府行政進度表示強烈不滿。她質疑：「到現在還在請他來說明，這樣不是等於鼓勵違法嗎？」並強調若不採取實質作為，南投農地將淪為炒地工具。

她說，此地原為竹山鎮公所推動「花園城市」亮點景觀，如今卻變得滿目瘡痍，「這不只是違規，而是整體農政、土地使用政策的潰敗。」

她呼籲縣府跨局處合作，針對大型工程車輛進出區域設置交通管制機制，避免再有意外發生，農地不是炒作資產，也不是違法營建的容忍地帶。

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