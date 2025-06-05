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后里中社波波草療癒 後龍好望角百合花香

聯合報／ 記者游振昇吳傑沐／連線報導
台中中社花市的波波草，如綠色波浪海，是夏季獨有美景。記者游振昇／攝影
台中中社花市的波波草，如綠色波浪海，是夏季獨有美景。記者游振昇／攝影

台中后里區中社花市3000株「波波草」，圓滾滾的外型加上夏風吹拂，掀起「綠浪」，遊客拍照打卡直呼「超療癒」。距離不遠的苗栗後龍好望角，約4萬株野百合與鐵砲百合花季，花況極佳，濃濃百合香，不少網友封為「新秘境」。

后里中社花市的波波草，從小苗開始長得像小火苗，但無需修剪，長大後自然變成渾圓的綠球，觸感柔軟，視覺可愛，讓不少遊客忍不住用手撫摸。遊客分享「站在這片波波草海中，像被綠意包圍了，真的很紓壓！」

業者說，波波草又叫「地膚草」，另叫「掃帚草」，從小火苗般的小苗開始，可以長大到雙手無法環抱的巨無霸，無須修剪，自然形成毛茸茸又圓滾滾的綠色球狀，視覺和觸覺，是療癒系的景觀植物。

苗栗後龍好望角瀰漫百合花香，近來被網友封為新賞花秘境。記者吳傑沐／攝影
苗栗後龍好望角瀰漫百合花香，近來被網友封為新賞花秘境。記者吳傑沐／攝影

沿台13線往北到苗栗縣後龍好望角，目前正值野百合與鐵砲百合花季，鎮公所過去幾年陸續栽下約4萬株百合，今年花況極佳，站在入口處就能聞到濃濃百合香，成網紅「新秘境」。

民眾說，一下車就被百合的香氣驚艷，「花海加上海景，簡直像在沖繩！」但端午連假期間湧入大批人潮，有花叢遭遊客踩踏，甚至摘花朵。後龍鎮公所呼籲拍照打卡請勿進入花叢、不要摘花，讓更多人有機會欣賞美景。

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