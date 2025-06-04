生人迴避！彰化花壇6日晚再「送肉粽」 1個月已3場

彰化縣花壇鄉繼今晚中山路一段有一場「送肉粽」科儀後，6日晚間9時到11時，花壇鄉三春村也有一場「送肉粽」科儀，這是花壇鄉一個月來，繼白沙村、中庄村的第3場「送肉粽」，當地村長呼籲沿途民眾迴避，毋須恐慌。

明晚的送煞路線，將從後厝一巷右轉彰員路一段，再左轉東外環再右轉中山路一段，左轉番花路到港海邊，與前兩場的送煞路線大致相同。

「送肉粽」儀式是彰化鹿港、福興沿海地區，數百年來習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心，將上吊的繩子等物送往海邊化掉。

此一習俗近年也流行到內陸甚至他縣市，地方人士認為，只要有死者有類似情況，地方為安定人心，現場常會舉辦「送肉粽」科儀，愈辦愈頻繁，已逐漸掀開神秘面紗，民眾的恐懼感也逐漸降低。